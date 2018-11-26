Футбол

Виктор Гончаренко: «К ноябрю ЦСКА стал лучше»
Спорт-Экспресс
09:10

Еще раз, в какой-то мере, может быть, мы стали лучше. (Андрей Михайлов) "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начало игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).
Спорт-Экспресс09:10

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Лига чемпионов. ЦСКА — «Виктория». Пресс-конференция Гончаренко и Облякова

Чемпионат09:35

Виктор Гончаренко: Бекао и Сигурдссон готовы к игре с «Викторией», а вот Дзагоев не поможет ЦСКА

Советский спорт08:31

Виктор Гончаренко: «Мы не смотрим на „Викторию“ свысока. В Лиге чемпионов это чревато»

Sportbox.RU07:35

Виктор Гончаренко: «Мы не смотрим на „Викторию“ свысока. В Лиге чемпионов это чревато»

Матч ТВ07:35

Дзагоев не поможет ЦСКА в матче с «Викторией»

РИА Новости07:23

Гончаренко: «ЦСКА не смотрит на „Викторию Пльзень“ свысока»

Sport24.ru07:14

Виктор Гончаренко: "Как долго Фернандес будет играть в шлеме? Всю карьеру!"

Спорт-Экспресс09:20
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Футбол

ЦСКА завершил подготовку к матчу с «Викторией»

Московский ЦСКА завершил подготовку к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».
Обновлено в 13:19
Футбол

Игроку «Спартака» предстоит перенести операцию на колене

Полузащитнику московского "Спартака" Роману Зобнину потребуется операция на колене в связи с травмой, полученной в матче 15-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 13:01
Футбол

Венгер может стать главным тренером «Баварии» до конца года

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может занять место у руля мюнхенской "Баварии" до конца года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:19
Футбол

Пике оштрафован за вождение с недействительным удостоверением

Испанский суд оштрафовал защитника «Барселоны» Жерара Пике на € 48 тыс. за вождение с недействительным удостоверением, сообщает Marca.
Обновлено в 13:07
Футбол

«Анжи» отказали в тренировках на своём стадионе из-за долгов

Футболистам «Анжи» запретили тренироваться на «Анжи-Арене» перед игрой 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» из-за долгов по стадиону.
Обновлено в 11:34
Футбол

Коларов: Завтра «Реалу» придется невероятно сложно

Защитник «Ромы» Александар Коларов рассказал о настрое на матч с «Реалом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:21
Футбол

Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза

Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 10:15
Футбол

«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире

Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро).
Обновлено в 13:22
Футбол

Луис Суарес пропустит две недели из-за проблем с коленом

Голкипер Яспер Силлессен пропустит две-три недели из-за травмы правой ноги, полученной на разминке перед матчем с «Атлетико».
Обновлено в 12:53
Футбол

Ефремов переизбран на пост президента ФНЛ

Действующий руководитель ФНЛ Игорь Ефремов единогласно был переизбран на этот пост. Срок полномочий составит 4 года.
Обновлено в 12:19
Футбол

Андрес Иньеста: «Моуринью повлиял на неудачи сборной Испании»

Обновлено в 12:36
Футбол

«Реал» готов расстаться с Иско. На игрока претендуют четыре клуба

На испанца претендуют четыре клуба. Это «Арсенал», «Милан», «Ювентус» и «Наполи».
Обновлено в 13:23
Футбол

Защитник «Боруссии» М Гинтер получил переломы глазницы и челюсти

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер получил серьёзную травму лица в матче 13-го тура чемпионата Германии с «Ганновером» (4:1), сообщает Bild.
Обновлено в 11:25
Футбол

Азар признался, что может покинуть «Челси» следующим летом

Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что может покинуть клуб следующим летом.
Обновлено в 13:11
Футбол

Клубы РПЛ потратили 184 миллиона на трансферы в 2017 году

Клубы российской Премьер-лиги потратили 184,2 миллиона евро на приобретение новых футболистов в течение 2017 года, говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола компанией PwC [PricewaterhouseCoopers – международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита].
Обновлено в 06:29
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист, тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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