Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на КамчаткеТАСС 02:21
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:16, Вашингтон
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Общество
В ночь на 13 августа Москва увидит яркий звездопад Персеиды
В ночь с 12 на 13 августа пройдет самый яркий метеорный поток этого лета.
Обновлено вчера в 14:05
Интернет
Режим инкогнито Google Chrome оказался бесполезен против ряда платных ресурсов
Несмотря на столь положительное событие, ряд независимых экспертов выяснил, что режим инкогнито является бесполезным перед предприимчивостью большого количества веб-ресурсов, которые ведут монетизацию контента.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт нарушил молчание после расставания с Майли Сайрус
Актер и певица прожили в браке всего восемь месяцев, после чего Майли сфотографировали целующейся с блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество
Протестующие вернулись в аэропорт Гонконга
В понедельник днем аэропорт перестал работать после того, как залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Москве задержали активного участника несогласованных акций
Общественный активист Константин Котов задержан в Москве за неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.
Обновлено в 02:54
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Жителя Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за бранного слова в адрес президента Владимира Путина
При назначении штрафа суд сообщил, что учел материальное положение Носкова: он живет один, получает 18 тысяч рублей, из них 4300 ежемесячно уходит на коммунальные платежи.
Обновлено в 02:31
Общество
ВНИИ Минтруда определил наиболее востребованные профессии
Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на презентацию института, в этом году наиболее востребованными профессиями в России стали повар, продавец-кассир, педагог профессионального обучения и юрист.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Обновлено вчера в 20:41
Автоспорт
Квят не получил повышение в «Ред Булл»
Обновлено вчера в 07:15
Культура
Журналисты «Говорит Москва» ушли в Telegram после смерти Доренко
Бывшие журналисты радиостанции «Говорит Москва» создали новый проект после смерти Сергея Доренко.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Кино
Петербург примет Международный кинофорум в сентябре
Пресс-служба Комитета по развитию туризма в Петербурге сообщает о том, что с 13 по 15 сентября в Северной столице пройдет 43-й Синепозиум Международной Ассоциации Кинокомиссий (AFCI).
Обновлено вчера в 10:41
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке, после чего, испугавшись, убежали с места ЧП.
Обновлено вчера в 00:31
Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтинг
Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Получивший отказ от «Динамо» игрок «Наполи» заинтересовал ЦСКА
Сделка не состоялась, так как "Интер" хотел получить за игрока не меньше €20 млн. Контракт Барбозы с миланцами истекает летом 2022 года.
Обновлено в 02:46
Общество
Уральские казаки хотят открыть в Екатеринбурге зоополицию
Обновлено в 02:22
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Обновлено вчера в 04:50
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу
В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили десять мин по территории республики
Украинские силовики выпустили десять мин по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики в понедельник, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 06:21
Технологии
Яндекс.Такси тестирует удаленный медосмотр таксистов
Систему дистанционного медосмотра таксистов разработала и внедряет в России служба онлайн-заказа Яндекс.Такси.
Обновлено вчера в 18:00