Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на КамчаткеТАСС 02:21

Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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Вертолёт с туристами совершил жёсткую посадку на Камчатке

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