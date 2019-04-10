Экономика
Венесуэла продаёт очередные 8 тонн золотаСаминвестор 03:18
9 апреля 2019 года стало известно, что из хранилищ Центробанка Венесуэлы вывезли очередную партию золота, предназначенную для продажи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны. Объём подготовленного к продаже золота составляет 8 тонн.
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Reuters: из венесуэльских хранилищ вывезли очередную партию золота
Московский Комсомолецвчера в 18:48
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