Экономика

Венесуэла продаёт очередные 8 тонн золотаСаминвестор 03:18

9 апреля 2019 года стало известно, что из хранилищ Центробанка Венесуэлы вывезли очередную партию золота, предназначенную для продажи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны. Объём подготовленного к продаже золота составляет 8 тонн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Reuters: из венесуэльских хранилищ вывезли очередную партию золота

Московский Комсомолецвчера в 18:48

Власти Венесуэлы продолжают распродавать золотой запас страны

Эхо Москвывчера в 21:04

Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото

Газета.Ruвчера в 19:49

Reuters сообщил о готовящейся продаже Венесуэлой восьми тонн золота

Ведомости00:27

Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота

Коммерсантъвчера в 16:23

Reuters: Венесуэла распродает восемь тонн золота

РЕН ТВвчера в 16:00

Reuters узнал о новой распродаже золотых запасов Венесуэлы

РБКвчера в 15:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Происшествия

Из филиала «Русского музея» в Петербурге попытались украсть скульптуру

Обновлено в 03:21
Происшествия

В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией

В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы

Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль большую часть района вокруг Триполи

Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Экс-мэр Владивостока признан виновным в коррупции

Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста

Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Технологии

Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году

Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Футбол

Балотелли грозит дисквалификация до конца сезона

Учитывая, что «Марселю» осталось провести семь матчей в Лиге 1, Балотелли может пропустить остаток сезона.
Обновлено вчера в 15:22
Космос

Марсоход NASA Curiosity пробурил дыру в глинистой почве кратера Гейла

У специалистов Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) новое событие в исследовании Марса — марсоход пробурил дыру в глинистой почве кратера Гейла.
Обновлено в 04:39
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Футбол

Голодец: «На 30 % у нас выросло число зрителей, которые ходят на футбол»

Вице-премьер РФ Ольга Голодец во время итогового заседания коллегии Минспорта России отрапортовала об увеличении посещаемости матчей РПЛ после чемпионата мира 2018 года.
Обновлено в 04:44
Политика

Помпео отметил различие ситуаций с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Путин назвал исказившего его слова переводчика «бандитом»

Во время беседы переводчик шведского языка исказил слова президента России, на что он отреагировал с юмором.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Здоровье

Россияне испугались заразиться ВИЧ через комаров и посуду

Каждый шестой россиянин уверен, что ВИЧ можно заразиться через комариный укус, а каждый десятый считает, что вирус передается через общую посуду.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Общество

Блогер впервые подал иск о защите репутации

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы рассказали о верных приметах скорого развода

Свадебные фотографы рассказали на Reddit, как во время подготовки и проведения бракосочетания можно предсказать, долго ли пара будет вместе или нет.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата

Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Экономика

Жадность эквайера губила: ставки по безналу пересмотрят до конца года

Вопрос снижения платы за эквайринг должен быть урегулирован до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Эрдоган допустил получение Турцией С-400 до июля

Обновлено в 00:53
Единоборства

Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил на чемпионате Европы в весовой категории до 97 кг.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты

В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.
Обновлено в 00:19
Политика

Володин отругал депутата за мат в соцсетях

Обновлено в 04:11
Футбол

Интервью с агентом Лассана Н`Диайе о ЦСКА и агентской деятельности

Агент Алексей Дуданец, который привёз Лассану Н`Диайе в ЦСКА, рассказывает о переходе, своей работе и сравнивает Украину с Россией.
Обновлено в 02:00
Экономика

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия

Украшения на 5 млн рублей украли из магазина на Рязанском проспекте

Неизвестный украл из магазина, расположенного в торговом центре на Рязанском проспекте, ювелирные изделия на 5 миллионов рублей.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное