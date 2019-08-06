Экономика

«Ведомости»: Сбербанк хочет запустить музыкальный стриминговый сервисКоммерсантъ 02:59

Сбербанк намерен запустить музыкальный стриминговый сервис, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам двух из них, банк договорился о сотрудничестве с музыкальным сервисом Zvooq.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис

Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group. Представитель Zvooq от комментариев отказался. «Сделка с Rambler Group (банк получит 46,5% интернет-холдинга. –
Ведомостивчера в 17:56

Подробнее о событии

«Ведомости»: Сбербанк хочет запустить музыкальный стриминговый сервис

Коммерсантъ02:59

Сбербанк запустит музыкальный стриминговый сервис

Дождь02:31

Сбербанк запустит свой музыкальный стриминговый сервис

ФедералПресс02:55

В Сбербанке ответили на слухи о запуске стримингового музыкального сервиса

DP.RU02:57

В Сбербанке прокомментировали информацию о запуске стримингового музыкального сервиса

ТАСС02:20

«Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервис

Интерфаксвчера в 22:57

Сбербанк собирается запустить музыкальный стриминговый сервис

Югополисвчера в 17:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:23, Ашберн
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек

Обновлено в 00:18
Политика

Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии

МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Музыка

Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

Минобороны назвало причину ЧП под Ачинском

Обновлено в 03:02
Гаджеты

Samsung Electronics выпускает первый твердотельный накопитель, в котором используется флеш-память V-NAND шестого поколения с более чем 100 слоями

Компания Samsung Electronics объявила о начале серийного выпуска твердотельного накопителя объемом 250 ГБ, в котором используется флеш-память V-NAND шестого поколения с более чем 100 слоями (производитель использует обозначение 1xx).
Обновлено в 03:09
Общество

Бренду Coca-Cola грозит бойкот в Венгрии из-за рекламы с геями

Власти Венгрии предложили бойкотировать продукцию Coca-Cola — из-за новой рекламы компании с представителями секс-меньшинств.
Обновлено в 03:08
Общество

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красного вина

По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Женщина два года страдала от тошноты из-за утренней чашки чая

Жительница Лондона два года страдала от тошноты и рвоты из-за привычки пить по утрам чай с молоком.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Южная Корея сообщила о четвертом за две недели запуске ракет из КНДР

Обновлено вчера в 19:28
Политика

Китай прекратил закупку сельскохозяйственной продукции из США

Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки продукции из США.
Обновлено вчера в 13:45
Футбол

Сестра Ракицкого покинула «Шахтер»

Сестра защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого Дарья покинул «Шахтер».
Обновлено в 03:05
Политика

«Новая газета» запустила петицию с требованием прекратить дело о «массовых беспорядках» 27 июля

«Новая газета» создала на сайте Change.org онлайн-петицию с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках в Москве, возбужденное против участников акции 27 июля.
Обновлено вчера в 15:01
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Футбол

Мать Малкома рассказала о «расизме» со стороны фанатов «Зенита»

Обновлено в 02:02
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

В США рассылавший бомбы американец приговорен к 20 годам тюрьмы

Обновлено вчера в 17:46
Общество

Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках

Общероссийский профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания просит увеличить размер суточных выплат во время командировок, пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение профсоюза в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 03:17
Экономика

Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет

Обновлено в 01:58
Армия и оружие

В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина

Сегодня исполняется пять лет со дня гибели Андрея Стенина.
Обновлено в 02:35
Общество

Более 200 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна «Франциско»

21 июля сообщалось, что более 110 тыс. человек были эвакуированы в Японии из-за сильных ливней, которые принес тайфун «Данас».
Обновлено в 01:13
Футбол

Черчесов: Чалов не играет в сборной, потому есть Дзюба

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным нападающим сборной России, поскольку есть Артём Дзюба.
Обновлено в 02:48
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено вчера в 10:50
Недвижимость

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено вчера в 07:17
Теннис

Шарапова проиграла Контавейт на турнире в Торонто

Россиянке Мария Шарапова уступила эстонской теннисистке Анетте Контавейт в стартовом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто и покинула соревнования в Канаде.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера

Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.
Обновлено в 03:10
Экономика

Названы самые популярные сладости у россиян

В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное