Экономика
«Ведомости»: Минпромторг может заключить первые автокомпонентные СПИКТАСС 03:14
Минпромторг РФ обсуждает возможность подписания трех специнвестконтрактов (СПИК) по производству автокомпонентов с компаниями Volkswagen, Faurecia и ZF, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник в министерстве.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Политика
МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
«На фоне указанных действий Кремля, МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с супругой Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 03:46
Футбол
«Милан» продлит контракт с Бонавентурой
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, красно-черные готовы предложить новый контракт 29-летнему полузащитнику.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Футбол
Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровень
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в настоящий момент отбывающих наказание в колонии.
Обновлено в 03:34
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Политика
Полицейским объяснили, кого надо наказывать за неуважение к власти
Закон о наказании за явное неуважение власти президент подписал весной. Максимальный штраф составляет 300 тысяч рублей.
Обновлено в 03:55
Авто
Началось производство компактного кроссовера Skoda Kamiq
Производство нового кроссовера налажено в чешском городе Млада-Болеслав.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
В Ираке боевики атаковали турецких дипломатов: есть погибшие
В иракском Эрбиле неизвестные открыли огонь из автоматического оружия в ресторане, в котором в этот момент находились сотрудники консульства Турции.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
Обновлено вчера в 10:02
Экономика
Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Общество
Во Францию вернется аномальная жара
В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем
Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Авто
У дилеров появился новый внедорожник на базе «Нивы»
Как сообщает портал «Drom.ru», у одного из дилеров марки Lada в Тольятти в продаже появился внедорожник под названием Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска, созданный на базе «Нивы».
Обновлено в 03:47
Происшествия
Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео
В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Политика
В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук
Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.
Обновлено в 03:52
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Самолет с детьми вылетел во Владивосток с задержкой на 12 часов
Самолет с детьми, направляющимися в детский центр «Океан», в четверг, 18 июля, вылетел из Москвы во Владивосток после задержки более 12 часов.
Обновлено в 01:03
Общество
Полиция Ростова ищет девушку, устроившую фотосессию в Змиевской балке
Ростовская полиция начала поиски девушки, которая устроила фотосессию на мемориале в Змиевской балке.
Обновлено вчера в 10:15
Финансы
Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро немного снизились на старте торгов на Московской бирже.
Обновлено 16 июля в 03:19
Общество
В пойме Яузы археологи нашли старинное надгробие
Обновлено в 01:15
Политика
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Российские аналоги легендарной «Зоны 51» в США могут находиться в Мытищах, в Крыму и на Урале, сообщил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать Ярославский вокзал
Мужчина, грозившийся взорвать Ярославский вокзал в Москве, задержан, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Обновлено в 03:35