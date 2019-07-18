Экономика

«Ведомости»: Минпромторг может заключить первые автокомпонентные СПИКТАСС 03:14

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Минпромторг РФ обсуждает возможность подписания трех специнвестконтрактов (СПИК) по производству автокомпонентов с компаниями Volkswagen, Faurecia и ZF, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник в министерстве.
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«Ведомости»: Минпромторг может заключить первые автокомпонентные СПИК

ТАСС03:14

Минпромторг обсуждает с Volkswagen, Faurencia и ZF СПИКи по производству автокомпонентов

Финмаркет02:07

Volkswagen может подписать новый инвестконтракт

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