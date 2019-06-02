Экономика

«Ведомости»: «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублейТАСС 03:02

Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) оценена в 44,8 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к ОАК. Согласно публикации, оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию.
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Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию: ГСС и две небольшие специализированные компании «ОАК – центр комплексирования» и «Новые гражданские технологии» присоединятся к корпорации «Иркут».
Ведомостивчера в 17:54

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«Ведомости»: «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублей

ТАСС03:02

«Ведомости»: гражданский дивизион ОАК оценивается в 100 млрд рублей

Коммерсантъ02:56

Компанию, которая выпускает «Суперджет» SSJ-100, оценили в 44,5 миллиарда рублей

Весьма00:13

СМИ: Производителя «Суперджетов» оценили в 45 миллиардов рублей

Накануне.Ru02:11

«Ведомости»: компанию «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублей

Реальное время03:38

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Вести.Финанс02:26

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:54
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Начать прямые переговоры с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе призвал мэр Харькова Геннадий Кернес на первом съезде созданной им партии "Доверяй делам".
Обновлено в 02:33
Общество

Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании

Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Религия

Екатеринбургская епархия не намерена отступать от идеи строительства храма в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека

Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Происшествия

«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»

Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Общество

В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов

Как сообщает информационное агентство "АмурМедиа", около 10 человек разместились на скамейках на площади у здания краевого правительства.
Обновлено в 04:03
Кино

Мультфильм про домашних животных стал лидером проката в РФ

Обновлено вчера в 20:05
Технологии

Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Общество

Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей

В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Здоровье

Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году

Счетная палата зафиксировала низкий уровень освоения средств государственного бюджета в 2018 году Минздравом, Роспотребнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:44
Общество

Отловщики косаток и белух объяснили экскурсии в «китовую тюрьму»

Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском в Подмосковье и скрылся, сообщили управления СК и МВД по Московской области.
Обновлено в 03:49
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Общество

Жителям Бурятии предлагают работу с зарплатой в 130 тысяч рублей

Размер предлагаемых зарплат колеблется от 30 до 130 с лишним тысяч рублей.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Петербурге мать отсудила 5 миллионов за рождение больного младенца

Все из-за халатности врачей Молодая жительница Санкт-Петербурга отсудила у врачей кругленькую сумму на лечение своего младенца.
Обновлено в 03:44
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Интернет

Пользователь обнаружил ошибку в ноутбуках Apple

На протяжении 20 лет инженеры Apple пропускали уязвимость, которая ставила под угрозу данные пользователей.
Обновлено вчера в 08:10
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках.
Обновлено в 02:29
Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещание

В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Политика

Александр Усс прокомментировал слова главы Счетной палаты об угрозах

Губернатор края Александр Усс прокомментировал выступление главы Счетной палаты Татьяны Давыденко об угрозах, связанных с отчетными документами о деятельности минлесхоза.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Авто

LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
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Sukhoi Superjet 100
Пассажирский самолёт
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Спроектирован только с применением цифровых технологий. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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Объединённая авиастроительная корпорация
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Российское публичное акционерное общество, объединяющее крупнейшие авиастроительные предприятия России. Зарегистрировано 20 ноября 2006 года.
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