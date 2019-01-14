«Валенсия» Черышева вышла в четвертьфинал Кубка ИспанииВести.Ru вчера в 18:41

Еще один мяч оказался на счету Феррана Торреса. Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле на 86-й минуте второго тайма. Напомним, что в первой встрече 1/8 финала Кубка Испании, которая состоялась в Хиконе, "Спортинг" сумел одержать победу со счетом 2:1.

Происшествия Происшествия Момент взрыва на химзаводе в Ленобласти попал на видео

Экономика Экономика Чубайс назвал Россию бедной расточительной страной Россия является одной из самых расточительных стран мира с точки зрения эффективности использования энергии, но решить эту проблему сложно из-за плохой экономической динамики и бедности страны, сказал сегодня председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.

Политика Политика Задержан боевик, готовивший покушение на Путина в Сербии

Происшествия Происшествия Власти назвали причину взрыва на заводе в Ленинградской области Взрыв на заводе "Полипласт" по производству химических добавок для строительства в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении работ.

Общество Общество ФСИН опровергла содержание Улюкаева в VIP-камере

ЖКХ ЖКХ От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.

Политика Политика Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» В разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что при нынешнем состоянии авиационной промышленности Украины решение возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» выглядит фантастикой.

Происшествия Происшествия СК возбудил дела по фактам нападений на дипломатов в Киеве Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам нападений в Киеве, в результате которых пострадали имущество российского посольства, а также директор Российского центра науки и культуры Константин Воробьев.

Политика Политика Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией Глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме заявил, что цифровизация — это единственный способ борьбы с коррупцией в России.

Экономика Экономика Орешкин о росте цен: «Ситуация лучше, чем ожидали многие» Сегодня будут опубликованы цифры на 14 января, они все говорят о том, что инфляционная тенденция ниже, чем это ожидали эксперты.

Политика Политика Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза При голосовании в палате общин британского парламента победу одержали противники плана выхода из Евросоюза, который премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем, сторонникам Мэй не удалось набрать необходимого количества голосов для одобрения сделки.

Спорт Спорт Самуэльссон заявил, что Логинову не место на Кубке мира по биатлону Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что россиянин Александр Логинов не должен выступать на Кубке мира после того, как отбыл дисквалификацию за допинг.

Футбол Футбол Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС Как сообщает пресс-служба РФС, единственным кандидатом на предстоящих выборах станет председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Дюков.

Происшествия Происшествия Священник, устроивший ДТП в Псковской области, был пьян Священник Великолукского епархиального управления Андрей Парфенов, устроивший ДТП с двумя пострадавшими, в момент происшествия был пьян, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по Псковской области.

Экономика Экономика Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе «ЮТэйр» Про поручение правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок стало известно в октябре.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать водохранилище в Донбассе

Общество Общество Названа страна с самыми красивыми женщинами Венесуэла названа страной, отправившей на международные конкурсы красоты самых ярких представительниц, сообщают СМИ.

Происшествия Происшествия В Иркутской области задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях В Иркутской области задержан 50-летний мужчина, который на протяжении 10 лет совершал изнасилования, в том числе в отношении несовершеннолетних, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Происшествия Происшествия В новгородской мужской колонии родилась девочка Роды в мужской колонии начались у 23-летней женщины, приехавшей на длительное свидание с осужденным мужем, сообщает РИА Новости.

Общество Общество Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец, что связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса.

Общество Общество McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в ЕС Американскую сеть быстрого питания McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.

Происшествия Происшествия В Манбидже шесть человек погибли при взрыве

Происшествия Происшествия В Москве ищут женщину, пропавшую после снятия в банкомате 6 миллионов В Москве пропала мать двоих детей.

Финансы Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро На открытии торгов рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.

Общество Общество Свердловский губернатор пообещал не менее 12 яиц в магазинной упаковке В Свердловской области не только не снизят, но даже увеличат количество яиц в магазинных упаковках до 12 штук.

Здоровье Здоровье Госдума одобрила законопроект о паллиативной помощи Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о паллиативной медицинской помощи, уточняющий порядок ее оказания.

Политика Политика Лавров: Требования Японии о возврате Курил противоречат Уставу ООН Требования Японии передать южные Курильские острова, являющиеся территорией России, не соответсвуют обязательствам страны по Уставу Организации Объединенных Наций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года.

Кино Кино Путин поздравил Ланового с юбилеем