Футбол
Вадим Евсеев: «„Краснодар“ дожал „Уфу“ натиском и мастерством»Матч ТВ 10:28
После первого тайма хозяева вели со счетом 2:0. — Пропустили быстрый мяч во втором тайме. Дали сопернику почувствовать игру. Они дожали нас в концовке матча за счет натиска и мастерства, — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Китайский эсминец прибудет в Петербург с неофициальным визитом
24 июля у набережной Лейтенанта Шмидта пришвартуется ракетный эсминец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Си Ань».
Обновлено в 12:03
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Путешествия
Россияне выбрали страны Европы с самым комфортным отдыхом
Онлайн-опрос среди 55 тысяч пользователей показал, в каких странах Европы российским туристам отдыхать наиболее комфортно.
Обновлено в 12:52
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено в 12:10
Политика
Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.
Обновлено в 13:16
Происшествия
На Ямале сошел с рельсов грузовой поезд
Обновлено в 05:19
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1 (2-й тайм)
После первого тайма команды ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу хозяев.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым
Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика.
Обновлено в 11:48
Космос
«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Футбол
Скабеева показала барак Кокорина и Мамаева
Телеведущая Ольга Скабеева показала барак, в котором отбывают наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Обновлено в 13:28
Политика
В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском
Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).
Обновлено в 13:23
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Экономика
Число выданных россиянам займов в I полугодии выросло на 18%
"По итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам примерно 8,5 миллиона займов, что больше аналогичного периода 2018 года на 18%", — сообщают аналитики компании.
Обновлено вчера в 20:20
Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторами
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 12:44
Футбол
«Ростов» и «Спартак» определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».
Обновлено в 13:24
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 08:17
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Спорт
Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
Россиянка Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом на десятом этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.
Обновлено в 11:42