Армия и оружие
В Вооруженных силах России появилось звание главного сержантаГазета.Ru 04:04
В Вооруженных силах России появилось звание главного сержанта, сообщает ТАСС. Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, командующий округа генерал-полковник Александр Дворников провел встречу с главными сержантами соединений и воинских частей.
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Хоккей
Россия победила США на ЧМ по хоккею
Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
В США казнили серийного убийцу женщин
Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 02:22
Авто
Названы города-лидеры по угону автомобилей
Специалисты страховой компании «АльфаСтрахование» проанализировали обращения клиентов, застрахованных по КАСКО и назвали города России, где чаще всего угоняли автомобили в 2018 и 2017 годах.
Обновлено вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Татьяна Навка в Каннах очаровала своей элегантностью Антонио Бандераса
Фигуристка Татьяна Навка и знаменитый актер Антонио Бандерас весело провели время на ежегодном благотворительном балу amfAR, который был организован для сбора средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
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Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено 22 мая в 14:14
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
Обновлено в 02:26
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
В Приморье прокомментировали инцидент с выпускниками во Владивостоке
После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
Дебют смартфона Xiaomi Redmi K20 запланирован на 28 мая
Демонстрация нового Xiaomi Redmi K20 пройдёт 28 мая. Убийца флагманов дебютирует в Китае.
Обновлено в 02:22
Общество
Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад
Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Кино
Тарантино показал новый фильм на Каннском фестивале
Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла на Каннском кинофестивале.
Обновлено 22 мая в 03:52
Происшествия
В Пулкове женщина упала с трапа самолета
В петербургском аэропорту Пулково пожилая женщина упала с трапа самолета. Инцидент произошел рано утром 24 мая.
Обновлено в 03:41
Политика
Трамп подключил разведку США к расследованию слежки за ним
Лидер США Дональд Трамп попросил американскую разведку узнать, следила ли за ним Россия в 2016 году или нет.
Обновлено в 02:32
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Авто
«Яндекс» выведет на дороги общего пользования 100 беспилотников
Обновлено в 03:49
Авто
Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором
На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.
Обновлено вчера в 01:54
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Прибыль американской HP Inc. сократилась в два раза
Чистая прибыль американской компании HP Inc. сократилась в первом полугодии 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 апреля, в два раза в годовом выражении до $1,585 млрд.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Футбол
«Бавария» подтвердила переговоры с Сане
Президент «Баварии» Ули Хенесс подтвердил, что клуб заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
7-летняя дочь Филиппа Киркорова рассказала о первом поклоннике
Несмотря на юный возраст, дети Филиппа Киркорова, 7-летняя Алла-Виктория и 6-летний Мартин, уже стали настоящими звездами социальной сети.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Дагестане ликвидировали трёх боевиков
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Политика
Россия может отправить наблюдателей на выборы в Раду
По словам источника, пока неизвестно состоятся ли выборы в Раду. Но, если они будут, то Россия может направить наблюдателей на них.
Обновлено в 02:14
Технологии
Дуров запустит Telegram Open Network в третьем квартале 2019 года
Команда Павла Дурова привлекла $1,7 млрд в ходе закрытого проекта по первичному размещению токенов.
Обновлено в 03:16
Общество
В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров
Обновлено вчера в 13:05
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Принц Уильям раскрыл семейное прозвище принцессы Шарлотты
Оказалось, что в семье маленькую принцессу Шарлотту называют Mignonette, что в переводе с английского означает «резеда».
Обновлено в 01:39
Гаджеты
ФСБ и Минобороны одобрили использование отечественного софта
ФСБ и Минобороны впервые выдали сертификат о соответствии всем требованиям отечественной операционной системе.
Обновлено в 03:27