Энергетика
В правительстве назвали условие прекращения роста цен на бензинМосковский Комсомолец вчера в 10:01
Уступки добывающим компаниям, по мнению чиновников, не позволят внутренней стоимости топлива в России обогнать инфляцию, как это случилось в прошлом году, когда цены на бензин выросли на 10-12%, тогда как темпы повышения остальных потребительских товаров остались в пределах 4,3%.
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«В июле запланировано очередное повышение акцизов – цены остановить больше не удастся»
БИЗНЕС Onlineвчера в 00:58
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Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
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