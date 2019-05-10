В июне пройдут учения G7 по отражению кибератакАктуальные Новости 05:39

В июне 2019 года входящие в G7 страны проведут учения, в рамках которых отработают отражение кибератак. Кроме того, участники мероприятий нацелятся на совершенствование механизмов информационной защиты.

В июне пройдут учения G7 по отражению кибератак

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