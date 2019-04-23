Энергетика

В Японии оценили решение США по иранской нефтиРИА Новости вчера в 22:16

Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко заявил, что решение США об отмене исключений из санкций на покупку иранской нефти будет иметь ограниченное влияние на японский рынок.
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Япония оценила решение США по иранской нефти

Политика Сегоднявчера в 23:42

В Японии оценили решение США по иранской нефти

РИА Новостивчера в 22:16

Япония ожидает ограниченных последствий от необходимости прекратить закупки иранской нефти

ТАССвчера в 21:33

Япония обсудит с США антииранские санкции

REGNUMвчера в 05:07
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Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%

Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
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Происшествия

Владелец ASOS потерял в терактах на Шри-Ланке троих детей

Обновлено вчера в 06:48
Происшествия

Владимир Путин планирует посетить пострадавшее от пожаров Забайкалье

Президент России Владимир Путин планирует посетить Забайкальский край по дороге во Владивосток, где 25 апреля пройдёт встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Обновлено в 00:03
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Экономика

Компания «МРСК Сибири» объявила о новой серии отключений в Хакасии

Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин опубликовал обращение к жителям Хакасии.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Галкин поздравил Зеленского с победой

Российский комик Максим Галкин поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 09:44
Интернет

Эксперты назвали самые ненадёжные пароли для интернет-аккаунтов

Британский Национальный центр кибербезопасности провёл исследование и выявил самые ненадёжные пароли пользователей интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие

КБ «Южное» изготовило опытный экземпляр ОТРК «Гром-2»

Опытный образец оперативно-тактического комплекса "Гром-2" в версии для украинской армии изготовлен в КБ "Южное" и готов к проведению испытаний.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Кипр столкнулся с первым серийным убийцей

Мужчину называют первым серийным убийцей в стране, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах

Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.
Обновлено вчера в 21:05
Общество

Правительство предлагает обложить село налогами

Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия

Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае

В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына в среду прибудет во Владивосток

Обновлено вчера в 23:26
Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено вчера в 07:43
Политика

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

Обновлено вчера в 12:40
Политика

Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки

Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено вчера в 21:28
Футбол

«Челси» не смог обыграть «Бернли»

В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли".
Обновлено вчера в 16:55
Авто

Subaru отзывает в России 52 тысячи автомобилей

Обновлено вчера в 11:37
Футбол

Квинси Промес: Глушаков доказал, что любит спартаковский ромбик

Бывший атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, выступающий в настоящий момент за испанскую "Севилью", заступился за футболиста красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 00:08
Политика

Закупку оборудования из РФ для нацпроектов сделают обязательной

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу изучить введение требования закупать для национальных проектов оборудование только из России, заявил его представитель Илья Джус.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие

Российским морякам не выплатили суточные за командировки в Сирию

Севастопольский гарнизонный военный суд в начале апреля отклонил административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии, пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 04:16
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

В команде Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Апаршин отметил, что также будут наказаны те, кто виновен в "сдаче" Крыма России.
Обновлено вчера в 23:38
Наука

В теле человека найдена потерянная в ходе эволюции 207 кость

Обновлено 20 апреля в 02:06
Экономика

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание

Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.
Обновлено вчера в 19:04
Хоккей

«Даллас» Радулова начал шестую игру с «Нэшвиллом»

В четвёртом матче команде удалось отыграться, в пятом — выйти вперёд. Предыдущая игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Далласа».
Обновлено вчера в 20:30
Технологии

«ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок

Соцсеть «ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Число жертв при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20

В колумбийском департаменте Каука при сходе оползня погибли 20 человек, включая одного несовершеннолетнего.
Обновлено вчера в 18:58
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Столица Японии, её административный, финансовый, промышленный и политический центр. Крупнейшая городская экономика мира. Расположен в юго-восточной части острова Хонсю, на равнине Канто в бухте Токийского залива Тихого океана. Помимо столицы, Токио также является одной из сорока семи префектур страны.
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