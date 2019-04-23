Энергетика
В Японии оценили решение США по иранской нефтиРИА Новости вчера в 22:16
Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко заявил, что решение США об отмене исключений из санкций на покупку иранской нефти будет иметь ограниченное влияние на японский рынок.
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Гаджеты
Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%
Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Владелец ASOS потерял в терактах на Шри-Ланке троих детей
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
Владимир Путин планирует посетить пострадавшее от пожаров Забайкалье
Президент России Владимир Путин планирует посетить Забайкальский край по дороге во Владивосток, где 25 апреля пройдёт встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Обновлено в 00:03
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Экономика
Компания «МРСК Сибири» объявила о новой серии отключений в Хакасии
Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин опубликовал обращение к жителям Хакасии.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Галкин поздравил Зеленского с победой
Российский комик Максим Галкин поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 09:44
Интернет
Эксперты назвали самые ненадёжные пароли для интернет-аккаунтов
Британский Национальный центр кибербезопасности провёл исследование и выявил самые ненадёжные пароли пользователей интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
КБ «Южное» изготовило опытный экземпляр ОТРК «Гром-2»
Опытный образец оперативно-тактического комплекса "Гром-2" в версии для украинской армии изготовлен в КБ "Южное" и готов к проведению испытаний.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Кипр столкнулся с первым серийным убийцей
Мужчину называют первым серийным убийцей в стране, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах
Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Правительство предлагает обложить село налогами
Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына в среду прибудет во Владивосток
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено вчера в 07:43
Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки
Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено вчера в 21:28
Футбол
«Челси» не смог обыграть «Бернли»
В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли".
Обновлено вчера в 16:55
Авто
Subaru отзывает в России 52 тысячи автомобилей
Обновлено вчера в 11:37
Футбол
Квинси Промес: Глушаков доказал, что любит спартаковский ромбик
Бывший атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, выступающий в настоящий момент за испанскую "Севилью", заступился за футболиста красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 00:08
Политика
Закупку оборудования из РФ для нацпроектов сделают обязательной
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу изучить введение требования закупать для национальных проектов оборудование только из России, заявил его представитель Илья Джус.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
Российским морякам не выплатили суточные за командировки в Сирию
Севастопольский гарнизонный военный суд в начале апреля отклонил административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии, пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
В команде Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Апаршин отметил, что также будут наказаны те, кто виновен в "сдаче" Крыма России.
Обновлено вчера в 23:38
Наука
В теле человека найдена потерянная в ходе эволюции 207 кость
Обновлено 20 апреля в 02:06
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание
Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.
Обновлено вчера в 19:04
Хоккей
«Даллас» Радулова начал шестую игру с «Нэшвиллом»
В четвёртом матче команде удалось отыграться, в пятом — выйти вперёд. Предыдущая игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Далласа».
Обновлено вчера в 20:30
Технологии
«ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок
Соцсеть «ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Число жертв при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20
В колумбийском департаменте Каука при сходе оползня погибли 20 человек, включая одного несовершеннолетнего.
Обновлено вчера в 18:58