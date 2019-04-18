Экономика

В Турции начали принимать карты «Мир»РБК 05:26

Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
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В Турции начали принимать карты «Мир»

РБК05:26

В Турции начали принимать карту «Мир»

РИА Новости05:05

Турецкий Is Bank начал принимать карты «Мир»

Известия04:56

Карты «МИР» начали принимать в Турции

Российская газета04:59

Карты «Мир» начали принимать в Турции

News.ru04:57

Карты «Мир» начали принимать в Турции

Интерфакс04:59

Карты «Мир» начали принимать в Турции в сети IS Bank

ТАСС04:46
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