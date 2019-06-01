В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 23:27

с чего всё началось

Авторами законопроекта, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока — 2», являются сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон и Джин Шахин. Документ был внесён в сенат 14 мая, однако его полный текст был опубликован 1 июня.

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

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