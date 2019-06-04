В России за год на треть выросло число потребительских кредитовКлопс 07:52

Российские банки в первом квартале текущего года выдали гражданам потребкредитов на 680 миллиардов рублей, что практически на треть больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Объём по сравнению с аналогичным периодом в 2018-м увеличился на 4,3%. Портфель займов населению на потребительские цели составил на 1 апреля 15,5 трлн рублей. Ранее сообщалось, что размер выдаваемых потребкредитов в Калининградской области с начала 2019 года вырос на треть.

В России за год на треть выросло число потребительских кредитов

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