Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границуLenta.ru 22:54

С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу. Об этом пишет «Российская газета». Ограничения установлены для физических лиц на ввоз подкарантинной продукции.
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с чего всё началось

В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов

С 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Российская газета17:08

Подробнее о событии

СМИ: В России изменятся правила провоза в багаже фруктов и цветов

RT на русском22:12

В России изменились правила провоза багажа через границу

Вести.Ru23:10

В России изменят норму провоза фруктов и цветов в багаже

Известия22:14

СМИ узнали о планах поменять правила провоза в багаже фруктов и цветов

РБК23:17

В России изменятся правила провоза багажа

URA.Ru20:34

В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ

РИА Новости20:20

В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов

Российская газета17:08
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