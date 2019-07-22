С 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.

с чего всё началось

С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу. Об этом пишет «Российская газета». Ограничения установлены для физических лиц на ввоз подкарантинной продукции.

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

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