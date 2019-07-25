Технологии
В России точность прогнозов погоды может вырасти вдвоеREGNUM 04:50
В России внедряют новые станции зондирования атмосферы, благодаря которым точность прогнозов погоды вырастет в два раза, сообщают 25 июля «Известия» со ссылкой на Росгидромет. Отмечается, что поставка оборудования уже началась.
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В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.Известиявчера в 18:05
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Экономика
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Общество
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Авто
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По словам Сорокина, на первом этапе на новом предприятии организуют две сборочные линии, а к 2024 году построят цеха сварки и окраски.
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Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие
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Транспорт
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Строительство балочного моста в Мневниковской пойме через шлюз №9 Канала имени Москвы находится в завершающей стадии.
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Энергетика
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Прогноз Sberbank CIB составлен с учетом того, что в следующем году стоимость золота будет находиться в районе 1,4 тыс. долларов за унцию, что ниже текущего спотового уровня.
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В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
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Инцидент произошел сегодня на территории парка развлечений и отдыха "Зеленый Остров" во время внезапно начавшейся грозы и ливня.
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Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности
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