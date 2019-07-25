Технологии

В России точность прогнозов погоды может вырасти вдвоеREGNUM 04:50

В России внедряют новые станции зондирования атмосферы, благодаря которым точность прогнозов погоды вырастет в два раза, сообщают 25 июля «Известия» со ссылкой на Росгидромет. Отмечается, что поставка оборудования уже началась.
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с чего всё началось

Точность прогноза погоды вырастет вдвое

В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Известиявчера в 18:05

Подробнее о событии

Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды

News.ruвчера в 19:02

В России точность прогнозов погоды может вырасти вдвое

REGNUM04:50

Прогноз погоды в России станет точнее вдвое

Телеканал 360°вчера в 19:17

Точность прогнозов погоды вырастет вдвое

Lenta.ruвчера в 20:47

СМИ: Точность прогноза погоды повысится вдвое

Life.ruвчера в 22:02

Точность прогноза погоды вырастет вдвое

Известиявчера в 18:05

Погоду начнут предсказывать с военной точностью

Вечерняя Москва06:39
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
Экономика

Крупнейший импортер дизтоплива на Украину прекратит поставки из России

Компания Wexler Group, являющаяся крупнейшим импортером светлых нефтепродуктов на Украину, с 1 августа приостановит поставки дизельного топлива из России из-за установленной Киевом специальной пошлины, сообщила пресс-служба организации в Facebook.
Обновлено в 05:13
Авто

Ford Transit Custom превратили в спортивный автодом на колёсах

Фанат автотуризма Стив Норт обратился в тюнинг-ателье MS-RT с эксклюзивным заказом — он захотел получить уникальный Ford Transit Custom с нотками спортивности.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Общество

Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Общество

В Великом Новгороде ученые нашли саркофаги домонгольского времени

Экспедиция Института археологии Российской академии наук впервые обнаружила шесть каменных саркофагов на раскопках Юрьева монастыря в Великом Новгороде, сообщается на официальном сайте института.
Обновлено в 06:51
Политика

Путин отменил часть санкций против Турции

Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Стало известно, где скрывается заказчик теракта в метро Петербурга

Предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, скрывается в сирийском городе Идлиб, следует из материалов уголовного дела о взрыве, оглашенных в Ленинградском окружном военном суде.
Обновлено в 06:57
Космос

В сети появилось видео пожара на звездолете SpaceX

Космический корабль компании SpaceX — Starhopper загорелся во время испытаний на полигоне в Техасе.
Обновлено в 04:35
Общество

ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу

Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 06:03
Общество

Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Авто

В России построят новый автозавод

По словам Сорокина, на первом этапе на новом предприятии организуют две сборочные линии, а к 2024 году построят цеха сварки и окраски.
Обновлено в 03:43
Гаджеты

Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре

Обновлено вчера в 22:46
Общество

ВВС раскрыла детали бизнеса «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие

Ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» завершены

Новый российский боевой робот "Маркер" в варианте на гусеничной платформе завершил ходовые испытания, в ближайшее время машина приступит к отработке стрельбы.
Обновлено вчера в 20:05
Транспорт

Строительство балочного моста в Мневниковской пойме вышло на финишную прямую – Собянин

Строительство балочного моста в Мневниковской пойме через шлюз №9 Канала имени Москвы находится в завершающей стадии.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское море

Обновлено в 06:45
Политика

Путин дал новые поручения в связи с наводнением в Иркутской области

Обновлено в 05:01
Политика

В МАГАТЭ назначили и.о. гендиректора агентства

Совет управляющих МАГАТЭ в четверг назначил временно исполняющим обязанности гендиректора агентства бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ, сообщил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 07:29
Единоборства

Соперник Дадашева сделал первое заявление после смерти россиянина

Обновлено в 03:10
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.
Обновлено в 06:41
Политика

Украина надеется на катарский и азербайджанский газ

С 1 января 2020 года заканчивается договор о транзите российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 05:51
Энергетика

Sberbank CIB: стоимость акций Polymetal может вырасти до 14,2 доллара

Прогноз Sberbank CIB составлен с учетом того, что в следующем году стоимость золота будет находиться в районе 1,4 тыс. долларов за унцию, что ниже текущего спотового уровня.
Обновлено в 07:11
Интернет

В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Экономика

Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям

Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 06:24
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

В Омске во время ливня на ребенка рухнул рекламный щит

Инцидент произошел сегодня на территории парка развлечений и отдыха "Зеленый Остров" во время внезапно начавшейся грозы и ливня.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности

Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности Голливудская актриса Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз.
Обновлено в 01:19
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