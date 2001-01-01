Экономика
В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — экспертREGNUM 01:35
В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.
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с чего всё началось
Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).Коммерсантъвчера в 15:43
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