Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).

с чего всё началось

В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.

В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт

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