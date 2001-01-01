Экономика

В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — экспертREGNUM 01:35

В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.
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с чего всё началось

ОСАГО подрастет на жизни и здоровье

Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).
Коммерсантъвчера в 15:43

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В России анонсировали значительное повышение стоимости полисов ОСАГО

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Полисы ОСАГО обещают сделать дешевле. Но не для всех

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Стоимость ОСАГО вырастет на 15 процентов

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В России подорожает автостраховка

URA.Ru00:22

ОСАГО подрастет на жизни и здоровье

Коммерсантъвчера в 15:43

Эксперт: рост лимита за вред жизни в ОСАГО до 2 млн рублей увеличит цену за полис на 15%

ТАССвчера в 11:45
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено вчера в 13:56
Кино

В прокате стартовал фильм «Человек-паук: Вдали от дома»: рецензия

Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

ФСБ задержала за взятку врачей Росгвардии

В Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии были задержаны три врача. Они обвиняются в получении взятки.
Обновлено вчера в 14:57
Здоровье

Врачи рассказали, почему не стоит спать с кошками

Обновлено в 00:52
Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Спорт

Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Шойгу назвал причину аварии в глубоководном аппарате

«Совершенно секретно»: Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что в качестве основной причины пожара в глубоководном аппарате ВМФ называется возгорания в аккумуляторном отсеке.
Обновлено вчера в 03:50
Авто

На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72

Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.
Обновлено в 00:13
Общество

В Екатеринбурге утвержден проект планировки района, включающего две станции метро

Обновлено в 01:53
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России

Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие

Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим

Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено вчера в 02:55
Интернет

Mail.ru полностью обновила почтовое приложение

Сервис электронной почты Mail.ru представил масштабное обновление мобильного приложения, которое коснулось интерфейса программы, ключевых функций и безопасности.
Обновлено в 01:10
Интернет

Facebook случайно показал искусственный интеллект

Facebook и компания никак не могут «настроить картинку» Вчерашний сбой в работе Facebook и Instagram обнажил работу искусственного интеллекта соцсети.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Наука

33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство

Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
Общество

«Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками

Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.
Обновлено в 01:28
Политика

Кудрин: Россия не является лидером в вопросах духовных ценностей

По словам председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций Россия пока не занимает лидирующих позиций, поскольку в стране высокие показатели младенческой смертности, бедности, абортов и разводов.
Обновлено вчера в 19:57
Политика

С 1 октября на 4,3% повысят оклад военнослужащих и правоохранителей

Соглaсно постaновлению, с учетом уровня инфляции с 1 октября нa 4,3% будут повышены оклaды по должностям и звaниям военнослужaщих, сотрудников оргaнов внутренних дел, учреждений и оргaнов уголовно-исполнительной системы, федерaльной противопожaрной службы, a тaкже тaможенных оргaнов, пишет ТАСС.
Обновлено в 01:51
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Политика

В Словакии готовят резолюцию об отмене санкций против РФ

Резолюция, в которой говорится о необходимости отмены антироссийских санкций, будет внесена на рассмотрение словацкого парламента в ближайшие месяцы.
Обновлено в 01:10
Политика

«Левада-центр»: треть россиян не одобряют деятельность Путина

Большинство россиян (68%) заявили, что одобряют деятельность президента Владимира Путина, свое неодобрение высказали 31% опрошенных.
Обновлено в 01:43
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» задержали в Малайзии

Обновлено в 01:55
Политика

Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес

Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 14:10
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