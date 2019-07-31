Экономика

В России разработают систему налогообложения криптовалютInc. Russia 05:54

Юристы приступили к разработке системы налогообложения цифровых активов еще до принятия профильного закона. В частности, могут отменить НДС на операции с криптовалютами, а майнерам предоставить налоговые льготы.
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с чего всё началось

Налог на намайненную стоимость

Юристы задумались об обложении цифровых активов Юристы начали разрабатывать систему налогообложения цифровых активов.
Коммерсантъвчера в 18:01

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В АЮР обсудили налогообложение криптовалюты

Право.ру04:54

Налог на намайненную стоимость

Коммерсантъвчера в 18:01

В России начали разработку системы налогообложения криптоактивов

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Российские юристы готовят налоги для криптовалют

Реальное время00:58

СМИ: цифровые активы в России хотят обложить налогом

Телеканал 360°вчера в 23:10

В России введут налог на криптовалюту

Секрет фирмы03:38

Юристы обсудили налогообложение криптовалют. Основные тезисы

РБКвчера в 11:58
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика

Трамп надеется на сделку с Россией по контролю над вооружениями

«Думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», — заявил он телеканалу C-Span.
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Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии

Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Происшествия

ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве

Обновлено в 06:49
Происшествия

Врачи не нашли отравляющих веществ в организме Навального

По результатам исследований биологических материалов главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального врачи не выявили веществ, вызывающих отравления, заявил главный врач НИИ Склифосовского Алексей Токарев.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Пентагон готовит развертывание войск в Европе

Согласно документу, один из трех департаментов Пентагона — министерство армии — намерен заключить контракт на коммерческие перевозки людей и тяжелых военных грузов в интересах оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе (United States Army Europe или USAREUR).
Обновлено в 07:46
Политика

Памфилова рассказала о совете Путина «посылать подальше»

Председатель ЦИК Элла Памфилова поведала на заседании Центризбиркома, как однажды президент Владимир Путин посоветовал ей «посылать подальше» тех, кто оказывает давление.
Обновлено в 07:06
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Сайт ГИБДД впервые опубликовал карту со всеми камерами на дорогах

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Футбол

«Спартак» может упустить Шюррле из-за «Бешикташа»

Трансфер немецкого полузащитника Андре Шюррле в московский "Спартак" может сорваться из-за активного интереса к игроку со стороны турецкого "Бешикташа".
Обновлено в 08:08
Экономика

«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым

Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.
Обновлено в 08:09
Экономика

Правительство Ирана согласилось изменить валюту

Правительство Ирана одобрило проект изменения валюты, перехода с риалов на туманы, благодаря этому из валюты "исчезнут" четыре нуля, следует из сообщения на сайте Кабмина.
Обновлено в 08:03
Экономика

Новые обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел»

Обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел», которые являются российской элитой.
Обновлено вчера в 08:36
Политика

Германия засомневалась в помощи США с Ираном

Вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца заявил о скептическом отношении к просьбе США присоединиться к военной миссии в Ормузском проливе, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Общество

Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Политика

Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве

Обновлено в 06:35
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Здоровье

Смертельный вирус энцефалита обнаружен в США

Обновлено в 07:36
Политика

Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес

Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей

Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.
Обновлено вчера в 14:00
Авто

Объявлены российские комплектации нового Suzuki Jimny

Рублевые ценники на Suzuki Jimny нового поколения пока еще не названы.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границы Эстонии

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Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Обновлено вчера в 14:30
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес

Галкин обвинил пользователей соцсетей в пиаре на пожарах в Сибири

Телеведущий Максим Галкин осудил пользователей соцсетей за «истерию» на фоне лесных пожаров в Сибири.
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Политика

Личные вещи убитых в ЦАР журналистов направили в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что личные вещи убитых журналистов направлены из Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москву.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
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Общество

Эксперты CЭС проверят еду в спецприемнике, где отбывает арест Навальный

Арестанты спецприемника, среди которых известный оппозиционер Алексей Навальный, пожавались на ухудшение качества еды.
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Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»

Обновлено в 06:20
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Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири

Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
Обновлено в 07:49
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Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

Обновлено в 07:52
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