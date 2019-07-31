с чего всё началось

Юристы приступили к разработке системы налогообложения цифровых активов еще до принятия профильного закона. В частности, могут отменить НДС на операции с криптовалютами, а майнерам предоставить налоговые льготы.

Политика Трамп надеется на сделку с Россией по контролю над вооружениями «Думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», — заявил он телеканалу C-Span.

Политика Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.

Происшествия Врачи не нашли отравляющих веществ в организме Навального По результатам исследований биологических материалов главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального врачи не выявили веществ, вызывающих отравления, заявил главный врач НИИ Склифосовского Алексей Токарев.

Армия и оружие Пентагон готовит развертывание войск в Европе Согласно документу, один из трех департаментов Пентагона — министерство армии — намерен заключить контракт на коммерческие перевозки людей и тяжелых военных грузов в интересах оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе (United States Army Europe или USAREUR).

Политика Памфилова рассказала о совете Путина «посылать подальше» Председатель ЦИК Элла Памфилова поведала на заседании Центризбиркома, как однажды президент Владимир Путин посоветовал ей «посылать подальше» тех, кто оказывает давление.

Футбол «Спартак» может упустить Шюррле из-за «Бешикташа» Трансфер немецкого полузащитника Андре Шюррле в московский "Спартак" может сорваться из-за активного интереса к игроку со стороны турецкого "Бешикташа".

Экономика «Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.

Экономика Правительство Ирана согласилось изменить валюту Правительство Ирана одобрило проект изменения валюты, перехода с риалов на туманы, благодаря этому из валюты "исчезнут" четыре нуля, следует из сообщения на сайте Кабмина.

Политика Германия засомневалась в помощи США с Ираном Вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца заявил о скептическом отношении к просьбе США присоединиться к военной миссии в Ормузском проливе, передает Reuters.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.

Политика Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.

Шоу-бизнес Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.

Авто Объявлены российские комплектации нового Suzuki Jimny Рублевые ценники на Suzuki Jimny нового поколения пока еще не названы.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Шоу-бизнес Галкин обвинил пользователей соцсетей в пиаре на пожарах в Сибири Телеведущий Максим Галкин осудил пользователей соцсетей за «истерию» на фоне лесных пожаров в Сибири.

Политика Личные вещи убитых в ЦАР журналистов направили в Москву Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что личные вещи убитых журналистов направлены из Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москву.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.