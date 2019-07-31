Экономика
В России разработают систему налогообложения криптовалютInc. Russia 05:54
Юристы приступили к разработке системы налогообложения цифровых активов еще до принятия профильного закона. В частности, могут отменить НДС на операции с криптовалютами, а майнерам предоставить налоговые льготы.
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Юристы задумались об обложении цифровых активов Юристы начали разрабатывать систему налогообложения цифровых активов.Коммерсантъвчера в 18:01
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Политика
Трамп надеется на сделку с Россией по контролю над вооружениями
«Думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», — заявил он телеканалу C-Span.
Обновлено в 00:59
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:49
Происшествия
Врачи не нашли отравляющих веществ в организме Навального
По результатам исследований биологических материалов главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального врачи не выявили веществ, вызывающих отравления, заявил главный врач НИИ Склифосовского Алексей Токарев.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Согласно документу, один из трех департаментов Пентагона — министерство армии — намерен заключить контракт на коммерческие перевозки людей и тяжелых военных грузов в интересах оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе (United States Army Europe или USAREUR).
Обновлено в 07:46
Политика
Памфилова рассказала о совете Путина «посылать подальше»
Председатель ЦИК Элла Памфилова поведала на заседании Центризбиркома, как однажды президент Владимир Путин посоветовал ей «посылать подальше» тех, кто оказывает давление.
Обновлено в 07:06
Футбол
«Спартак» может упустить Шюррле из-за «Бешикташа»
Трансфер немецкого полузащитника Андре Шюррле в московский "Спартак" может сорваться из-за активного интереса к игроку со стороны турецкого "Бешикташа".
Обновлено в 08:08
Экономика
«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым
Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.
Обновлено в 08:09
Экономика
Правительство Ирана согласилось изменить валюту
Правительство Ирана одобрило проект изменения валюты, перехода с риалов на туманы, благодаря этому из валюты "исчезнут" четыре нуля, следует из сообщения на сайте Кабмина.
Обновлено в 08:03
Экономика
Новые обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел»
Обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел», которые являются российской элитой.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Германия засомневалась в помощи США с Ираном
Вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца заявил о скептическом отношении к просьбе США присоединиться к военной миссии в Ормузском проливе, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Политика
Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве
Обновлено в 06:35
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Здоровье
Смертельный вирус энцефалита обнаружен в США
Обновлено в 07:36
Политика
Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Объявлены российские комплектации нового Suzuki Jimny
Рублевые ценники на Suzuki Jimny нового поколения пока еще не названы.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границы Эстонии
Обновлено в 05:42
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Галкин обвинил пользователей соцсетей в пиаре на пожарах в Сибири
Телеведущий Максим Галкин осудил пользователей соцсетей за «истерию» на фоне лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 04:52
Политика
Личные вещи убитых в ЦАР журналистов направили в Москву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что личные вещи убитых журналистов направлены из Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москву.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Общество
Эксперты CЭС проверят еду в спецприемнике, где отбывает арест Навальный
Арестанты спецприемника, среди которых известный оппозиционер Алексей Навальный, пожавались на ухудшение качества еды.
Обновлено в 07:59
Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20
Общество
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири
Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
Обновлено в 07:49
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52