Экономика
В России могут ввести адресное пособие по бедности9111.ru 07:01
В России предложили ввести адресное пособие по бедности, которое поможет добиться снижения количества бедных семей в стране. Соответствующее предложение содержится в докладе РАНХиГС «Социальная политика в долгосрочной перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность», пишет РБК.
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В России необходимо внедрить адресное пособие по бедности, которое обеспечивало бы доведение доходов нуждающихся семей до национальной черты бедности — величины прожиточного минимума, следует из доклада «Социальная политика в долгосрочной перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность», подготовленного экономистами РАНХиГС Татьяной Малевой, Еленой Гришиной и Еленой Цацурой.РБКвчера в 16:00
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