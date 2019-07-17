Экономика

В России кредитная нагрузка на граждан за 5 лет выросла в 1,5 разаГлобалМСК.ру вчера в 17:53

В России кредитная нагрузка на граждан за последние 5 лет выросла в 1,5 раза. Сведения со ссылкой на отчет компании «НАПКА» предоставил новостной портал «Актуальные новости». 75% экономически активных россиян имеют долги перед банками.
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Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Известия16 июля в 17:01

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«Россияне привыкают жить в долг не от нищеты, а от роста потребностей»

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URA.Ru16 июля в 21:53

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РИА Новости16 июля в 18:04

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РБКвчера в 00:15
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:34, Вашингтон
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Экономика

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