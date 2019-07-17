Экономика
В России кредитная нагрузка на граждан за 5 лет выросла в 1,5 разаГлобалМСК.ру вчера в 17:53
В России кредитная нагрузка на граждан за последние 5 лет выросла в 1,5 раза. Сведения со ссылкой на отчет компании «НАПКА» предоставил новостной портал «Актуальные новости». 75% экономически активных россиян имеют долги перед банками.
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с чего всё началось
Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.Известия16 июля в 17:01
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Общество
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Технологии
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Происшествия
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Общество
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Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
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Обновлено в 00:34
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
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Происшествия
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Общество
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Зеленский устроил скандал с директором аэропорта в Николаеве
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Авто
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Футбол
Больной раком мальчик сыграл за американский «Сиэтл» против «Боруссии»
Американский клуб «Сиэтл Саундерс» провел товарищеский матч против дортмундской «Боруссии» и уступил (1:3). Игра была особенной для 8-летнего Хим Гойала, который вышел на поле в стартовом составе.
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Политика
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Армия и оружие
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Футбол
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Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
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