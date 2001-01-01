Общество

В России будет создана сеть курортных отелей Green Flow с уникальной концепцией well-being
Интерфакс
07:31

Речь идет о строительстве в течение пяти лет трех-четырех отелей в формате health & wellness по 100-150 номеров каждый. В среднесрочной перспективе «Антерра» планирует экспансию в Восточную Европу, а также намерена создать сеть wellness-центров под брендом Green Flow.
Интерфакс07:31

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В России будет создана сеть курортных отелей Green Flow с уникальной концепцией well-being

Интерфакс07:31
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Транспорт

Проезд в московском транспорте подорожает с января

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Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.
Обновлено в 04:41
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Росгвардия подаст в суд на РБК за публикации о поставках

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Обновлено вчера в 03:48
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Гидрометцентр: Москва встретит Новый год со снегом

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Путешествия

Китай согласовал последний вывозной рейс российских туристов с Хайнаня

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Обновлено в 08:00
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Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства.
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Транспорт

ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.
Обновлено в 06:40
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Круглогодичный горный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи. Крупнейший горнолыжный курорт России. На курорте работают 28 канатных дорог, общая протяжённость горнолыжных трасс составляет 102 км, имеется 14 отелей, а также собственный пляж на черноморском побережье.
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Горная система
Горная система, расположенная в Евразии между Чёрным и Каспийским морями. Этимология названия не установлена. Разделяется на две горные системы: Большой Кавказ и Малый Кавказ. Кавказ часто делят на Северный Кавказ и Закавказье, границу между которыми проводят по Главному, или Водораздельному, хребту Большого Кавказа, занимающему центральное положение в горной системе.
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