Экономика
В России НДС на пальмовое масло может вырасти до 20%ГлобалМСК.ру вчера в 18:15
В России пальмовое масло предложили лишить льгот и обложить НДС в 20%. Внесение поправок в закон о снижение налоговой ставки инициировала Госдума. Глава комитета по налогам и бюджету Андрей Макаров рассказал, что сейчас пальмовое масло облагается сниженной ставкой в 10%.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
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В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
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Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверых
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Многопользовательский шутер с открытым миром Anthem распродают со скидкой 60% за 1199 рублей (вместо тех же 2999).
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Суд продлил арест трем фигурантам дела экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест трем фигурантам дела бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, которых обвиняют в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:05
Экономика
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.
Обновлено в 09:23
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
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Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг сообщения о том, что российские власти на фоне развала СССР якобы рассматривали вопрос о продаже Карелии.
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Происшествия
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Обновлено в 11:27
Футбол
Заместитель гендиректора РФС: «В целом на стадионе „Оренбурга“ все хорошо, но есть замечания»
Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков поделился некоторыми итогами работы комиссии по проверке стадиона «Газовик», на котором проводит свои домашние матчи «Оренбург».
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В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
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Происшествия
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«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Гацканом
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Армия и оружие
В Латвии задумались о привлечении армии к охране госграницы
Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, в чьем подчинении находится пограничная охрана, обсудил с министром обороны страны Артисом Пабриксом возможное привлечении армейских подразделений к защите госграницы.
Обновлено в 09:15
Политика
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