Экономика
В России IT-преступность за год выросла почти в полтора разаРИА Новости 07:46
Преступность в сфере высоких технологий в России по итогам первого полугодия выросла почти в 1,5 раза, свидетельствует статистика Генпрокуратуры. В целом, за шесть месяцев в России зарегистрировали чуть более миллиона преступлений – на 1,9% больше, чем за первое полугодие 2018-го.
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Путешествия
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Жители России встают в очередь до объявления о посадке в самолет из-за скуки и желания первыми разместить ручную кладь на багажной полке.
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Полиция Всеволожского района проверяет информацию о том, что в поселке Янино мужчина похитил свою бывшую сожительницу.
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Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
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«Динамо» согласовало контракт с Нойштедтером
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Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
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Происшествия
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Обновлено в 05:39
Политика
Патрушев: США не представили доказательств нарушения ДРСМД Россией
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Сегодня, 6 августа 2019 года, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов Венесуэлы.
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Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову
Басманный суд Москвы на шесть месяцев продлил арест бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено в 07:54
Технологии
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири
В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Неизвестные облили кислотой девушку в центре Москвы
Как сообщает РЕН ТВ, несколько человек напали на прохожую, избили её, а затем облили неизвестной жидкостью.
Обновлено в 05:12
Футбол
Мостовой: «Краснодар» может показать хорошую игру против «Порту»
Футболисты "Краснодара" способны продемонстрировать хорошую игру в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против португальского "Порту", считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Обновлено в 07:15
Политика
Глава МИД Индии посетит Россию в августе
Глава Министерства иностранных дел Индии приедет в Россию в конце августа. О предстоящем визите сообщил посол страны.
Обновлено в 06:09
Политика
Патриарх Кирилл обратился к Трампу после массовых расстрелов в США
Патриарх Кирилл отправил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором принес соболезнования в связи с массовыми расстрелами граждан в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго.
Обновлено в 05:52
Политика
Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 06:56
Экономика
Россию может настигнуть спад в экономике уже в 2019 году
Уточняется, что по данным Росстата, экономика в первом квартале замедлила рост до 0,5%. Валовой внутренний продукт (ВВП) во втором квартале 2019 года вырос на 0,8%. По мнению аналитиков, рост пришёлся на государственный сектор и крупные предприятия.
Обновлено вчера в 05:57
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Футбол
Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу»
Соперник забил фантастический гол. Честно говоря, наверное, за все мое время в футболе в первый раз такой гол вижу.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Обучающийся в США офицер ВСУ обещает применить навыки в Крыму
Украинский военнослужащий Семен Салатенко, направленый "в командировку для прохождения учебы в Форт Беннинг, штат Джорджия США", пообещал применить полученные навыки в Крыму.
Обновлено в 04:28
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
Обновлено в 05:59
Футбол
Роналду одобрил возможный переход Икарди в «Ювентус»
Обновлено в 07:35
Политика
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55