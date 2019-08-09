Экономика
В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фондаРИА Новости 02:02
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
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Порядок действий при обнаружении факта неправомерного перевода средств пенсионных накоплений
Новости Колпино и Колпинского района02:35
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Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Муниципальные депутаты подали заявку на проведение митинга в центре Москвы
Муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста за свободные выборы, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:39
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
НПФ «Будущее» и мажоритарий ГК «Регион» Судариков перестали владеть акциями ОВК
НПФ "Будущее" и мажоритарный акционер группы компаний "Регион" Сергей Судариков через свои структуры перестали владеть акциями НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), следует из сообщений вагонной компании.
Обновлено в 02:49
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к первому классу
Ранее в Роскачестве подготовили рекомендации по выбору школьной формы.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Медведев пообещал ратификацию конвенции о статусе Каспия
Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Авто
Эксперты оценили влияние возраста на выбор автомобиля
Женщины от 45 до 54 лет предпочитают баварским машинам автомобили Toyota, а любимыми брендами 45-54-летних, после Kia, становятся Volkswagen и Skoda.
Обновлено в 02:25
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Футбол
ФК «Краснодар» обновил собственный трансферный рекорд
«Быки» обновили свой трансферный рекорд нынешним летом, причем дважды. Сначала покупкой голландца Тонни Вильены у «Фейеноорда» (€9 млн).
Обновлено в 02:30
Финансы
Курс китайской валюты к доллару понижен до нового минимума
Выполняющий функции центробанка Народный банк Китая понизил курс национальной валюты к американскому доллару до нового минимума с апреля 2008 года.
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Экономика
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Правозащитники разыскивают избившего девушку на митинге росгвардейца
На видео два бойца ведут девушку, в какой-то момент один из росгвардейцев бьёт её в живот.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Лиза Галкина увлеклась йогой и научилась медитировать
Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Росатом раскрыл тайну взрыва на военном полигоне
Причиной гибели пятерых сотрудников Росатома в Архангельской области мог стать взрыв малогабаритного ядерного реактора.
Обновлено в 01:09
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Происшествия
В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» достигло 44
Число погибших в результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восток Китая, достигло 44 человек.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Мошенники продавали от имени Меган Маркл таблетки для похудения
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58