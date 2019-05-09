Общество

Киселев прокомментировал смерть ДоренкоLenta.ru 15:16

Телеведущий Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Его слова приводит РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Москве скончался Сергей Доренко

РИА Новости16:34

Дмитрий Киселёв прокомментировал сообщение о смерти Доренко

RT на русском15:59

«Сформировал интонацию журналистики»: Дмитрий Киселев рассказал о заслугах Сергея Доренко

ТК Звезда14:16

Киселёв предостерёг от осуждения Доренко

News.ru14:50

«Брутальный, но нежный и ранимый»: Киселев о гибели Доренко

Газета.Ru14:32

Киселев прокомментировал смерть Доренко

Lenta.ru15:16

«Брутальный, но нежный и ранимый». Дмитрий Киселев рассказал о Сергее Доренко

Телеканал 360°13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено в 16:41
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика

Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона.
Обновлено в 16:18
Футбол

«Барселона» намерена приобрести Антуана Гризманна

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «Барселону». Каталонский клуб намерен приобрести французского игрока.
Обновлено в 14:46
Общество

В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев

Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

Обновлено в 13:45
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Общество

Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера

Обновлено в 10:42
Политика

Госдеп отреагировал на приговор двум россиянам в Черногории

Ранее в четверг высший суд Черногории признал двух россиян – Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова - виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 15:55
Происшествия

СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:29
Финансы

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 08/05/2019

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 08/05/2019 Наименование Покупка, долл.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева расплатилась квартирой за возможность видеться с внуками

Три года шли судебные тяжбы между народной актрисой Татьяной Васильевой и ее бывшей невесткой Анастасией Бегуновой - первой женой ее сына Филиппа.
Обновлено вчера в 18:03
Политика

США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций

Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Журналист и публицист Александр Невзоров в своем Instagram-аккаунте отреагировал на смерть Сергея Доренко.
Обновлено в 17:18
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Политика

Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам

Обновлено в 16:56
Хоккей

Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия

Главред Mash подтвердил обыски в редакции

Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
Обновлено в 17:25
Футбол

Вагнера назначили главным тренером «Шальке»

В сезоне 2016/17 Вагнер вывел английскую команду в АПЛ.
Обновлено в 14:59
Общество

В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия

В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»

В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков вместе побывали на школьном собрании

Иван все же рассказал подписчикам, что они с бывшей женой идут на школьное собрание.
Обновлено в 07:01
Общество

Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно

Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарения

Обновлено в 08:22
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11
ещё по теме
Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Киселев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное