Общество
Киселев прокомментировал смерть ДоренкоLenta.ru 15:16
Телеведущий Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Его слова приводит РИА Новости.
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Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено в 16:41
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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Политика
Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона
Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона.
Обновлено в 16:18
Футбол
«Барселона» намерена приобрести Антуана Гризманна
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «Барселону». Каталонский клуб намерен приобрести французского игрока.
Обновлено в 14:46
Общество
В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев
Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Общество
Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера
Обновлено в 10:42
Политика
Госдеп отреагировал на приговор двум россиянам в Черногории
Ранее в четверг высший суд Черногории признал двух россиян – Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова - виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 15:55
Происшествия
СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде
По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:29
Финансы
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 08/05/2019
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 08/05/2019 Наименование Покупка, долл.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева расплатилась квартирой за возможность видеться с внуками
Три года шли судебные тяжбы между народной актрисой Татьяной Васильевой и ее бывшей невесткой Анастасией Бегуновой - первой женой ее сына Филиппа.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций
Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Журналист и публицист Александр Невзоров в своем Instagram-аккаунте отреагировал на смерть Сергея Доренко.
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Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Политика
Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть
Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам
Обновлено в 16:56
Хоккей
Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии
Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
Главред Mash подтвердил обыски в редакции
Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
Обновлено в 17:25
Футбол
Вагнера назначили главным тренером «Шальке»
В сезоне 2016/17 Вагнер вывел английскую команду в АПЛ.
Обновлено в 14:59
Общество
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков вместе побывали на школьном собрании
Иван все же рассказал подписчикам, что они с бывшей женой идут на школьное собрание.
Обновлено в 07:01
Общество
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарения
Обновлено в 08:22
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11