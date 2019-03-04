Экономика
В Минсельхозе спрогнозировали рост урожая зерна в этом годуРоссийская газета 07:15
"При благоприятных условиях прогноз может быть повышен до 80 миллионов тонн", - отмечают Минсельхозе. Рост производства будет способствовать обеспечению внутреннего рынка при одновременном увеличении экспорта сырья и продукции его переработки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Экономика
Forbes назвал нового лидера списка богатейших российских миллиардеров
Американский журнал Forbes обновил свой рейтинг богатейших людей мира. Новый список опубликован на сайте издания.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани
Пневматический пистолет злоумышленник после стрельбы выбросил в канализацию.
Обновлено в 04:57
Общество
В 2019 году Нобелевскую премию по литературе вручат дважды
В 2019 году Нобелевская премия по литературе будет вручена дважды — за нынешний и предыдущий год.
Обновлено в 07:56
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях
Думский комитет по информации рекомендовал к принятию поправки в законопроект о фейковых новостях, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:12
Общество
В России могут появиться платные вытрезвители
В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Из школы на Ставрополье госпитализировали 10 учеников
Десять школьников госпитализированы в селе Тищенском в Ставропольском крае после распыления неизвестного вещества.
Обновлено в 06:47
Политика
На Украине назвали Россию наибольшей террористической угрозой
В самой концепции, которая прилагается к опубликованному указу, говорится, что "в настоящее время наибольшую террористическую угрозу для Украины несет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве".
Обновлено в 07:57
Транспорт
Названа цена за проезд по трассе М-11 Москва-Петербург
Проезд по новой скоростной трассе М-11, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, обойдется автолюбителям в сумму около двух тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу "Автодора" Вячеслава Петушенко.
Обновлено в 06:20
Общество
В одной из бухт Приморья создадут центр содержания косаток
"Участники совещания особо отметили, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами, и арест с них снят", - добавил представитель Гордеева.
Обновлено в 06:38
Общество
Хостелы в жилых домах решили запретить
Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 03:22
Хоккей
Главный арбитр КХЛ признал нарушение на защитнике «Спартака» перед голом СКА в овертайме
Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов признал, что форвард СКА Ярно Коскиранта нарушил правила на спартаковском защитнике Ярославе Дыбленко в первом овертайме четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина перед тем, как армейцы забили гол.
Обновлено в 07:03
Футбол
Замглавы ФСИН назвал безделье Кокорина причиной онемения его ноги
Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко прокомментировал физическое состояние нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который находится в СИЗО "Бутырка", передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:39
Политика
Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот
Американский лидер Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Сотруднику МИД России отказали во въезде в Чехию
Сотруднику МИД России, направлявшемуся в Чехию в составе официальной делегации, отказали во въезде на территорию страны.
Обновлено в 05:59
Финансы
Ставки по ипотеке в ВТБ уже ниже 10% и продолжат снижаться
Ставки по ипотеке в ВТБ уже ниже 10% и продолжат снижаться во втором полугодии текущего года, завил глава второго по активам российского банка Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Москве эвакуировали Люблинский суд из-за угрозы минирования
Не менее 60 посетителей и сотрудников Люблинского районного суда эвакуировали в Москве после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:56
Наука
Второй пациент в мире излечился от ВИЧ
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Александру Шестуну стало плохо в Басманном суде
Обновлено в 07:57
Политика
Умер бывший глава МИД Германии Клаус Кинкель
Кинкель стал главой немецкого внешнеполитического ведомства в 1992 году и занимал этот пост шесть лет.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что у них нет информации о задержании активистов. Сталин скончался 5 марта 1953 года.
Обновлено в 07:20
Финансы
Минфин почти на 60% увеличит закупки валюты
Минфин планирует потратить 310 млрд руб. на закупки иностранной валюты с 7 марта по 4 апреля, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый ребенок
Обновлено вчера в 20:51
Футбол
Карадениз и «Рубин» заключили мировое соглашение
Между игроком и клубом было заключено мировое соглашение.
Обновлено в 07:12
Общество
Google обнаружил дискриминацию сотрудников-мужчин
Google сообщил, что провел внутреннее исследование зарплат в компании и обнаружил дискриминацию мужчин.
Обновлено в 04:18
Политика
Чешский министр рассказала о выгоде «Северного потока — 2»
Строительство «Северного потока – 2» является выгодным для Чехии по совокупности многих факторов, в том числе газопровод обеспечит усиление роли Чехии в международной транспортировке газа, заявила глава Минпромторга Чехии Марта Новакова.
Обновлено в 08:07
Общество
СМИ узнали о действиях солиста The Prodigy перед смертью
Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт всего за 48 часов до своей смерти участвовал в забеге на 5 км, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:09
Технологии
В Мексике археологи обнаружили пещеру с древними артефактами майя
Археологи от Института Антропологии и истории (INAH) в Мексике обнаружили древнюю пещеру с более 155 артефактами, которые оставались нетронутыми более тысячи лет, сообщается в заявлении на сайте института.
Обновлено в 05:20