Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

с чего всё началось

Торможение перехода торговых расчетов на национальные валюты обусловлено глобальной ролью американского доллара, заявил директор департамента российского Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев 31 июля в интервью РБК.

В Минфине РФ пояснили сложности отказа от доллара

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