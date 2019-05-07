Энергетика

В Минэнерго предложили ужесточить контроль за российской нефтьюRisknews 09:54

Предлагается внести изменения в соответствующий ГОСТ для расширения перечня обязательных к ежедневному контролю показателей качества нефти, методов отбора и хранения арбитражных проб нефти, то есть введение требований по ежедневному измерению.
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Россия может ввести запрет на использование хлорорганики в нефтяной отрасли

Евразия Daily08:38

Нефть, похоже, всё. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Новый Деньвчера в 23:05

За российской нефтью повысят контроль

Коммерсантъ07:51

Штраф за нарушение техрегламента о качестве нефти предложили повысить до 2% от оборота

Парламентская газета07:09

Ведомства предлагают ввести нормативные требования к качеству нефти и оборотные штрафы за их нарушение

Финмаркет06:40

Россия может запретить применение хлорорганики в нефтяной отрасли

ТАСС06:28

Минэнерго предложило изменить законодательство из-за «грязной нефти»

РБК08:20
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Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Обновлено в 17:37
Политика

Мэй вознамерилась остаться премьером Британии до осени

Глава британского правительства Тереза Мэй, вероятно, сохранит свой пост до осени, сообщают СМИ.
Обновлено в 20:12
Политика

«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» в ЕК из-за «Северного потока-2»

«Нафтогаз Украины» обратился с жалобой на антиконкурентные действия «Газпрома» в связи со строительством «Северного потока-2» и блокировкой виртуального реверса в Европейскую комиссию.
Обновлено в 08:52
Происшествия

После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся

Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено в 20:16
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено в 14:51
Происшествия

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»

По делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержаны четыре человека, заявил министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 06:38
Политика

Помпео отменил визит в Берлин в последний момент

Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированный визит в Берлин в последнюю минуту, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского посольства.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Португальца из сбитого в Ливии силами Хафтара самолета сняли на видео

Обновлено в 11:56
Политика

В Италии испанским королям по ошибке включили не тот гимн

В итальянском Неаполе во время торжественного мероприятия Cotec Europa, на котором присутствовали два испанских монарха — нынешний король Филипп VI и его отец король Хуан Карлос I, по ошибке включили гимн времен диктатуры в Испании.
Обновлено в 17:49
Происшествия

В Шереметьеве назвали причину возвращения SSJ-100 в аэропорт

Самолёт SSJ-100 вернулся в аэропорт Шереметьево перед катастрофой из-за потери связи и автоматического управления бортом.
Обновлено в 13:55
Общество

Гороскоп на 8 мая: день ничегонеделания у Козерога и сибаритства у Близнецов

Ну а без вмешательства Козерога все сорганизуется пусть и не сразу, зато само собой.
Обновлено в 12:04
Общество

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие

В ДНР оценили назначение нового командующего операцией ВСУ в Донбассе

Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому

Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому В Санкт-Петербурге суд с пятой попытки пересмотрел приговор блогеру Руслану Соколовскому, осужденному в 2017 году к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно за ловлю покемонов в екатеринбургском Храме на Крови.
Обновлено в 14:04
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Кино

HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks

Обновлено в 20:21
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:23
Авто

Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta

По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие

В Афганистане погиб американский военный

Американский военнослужащий погиб в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил во вторник Пентагон.
Обновлено в 20:24
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Культура

Актриса Самбурская со скандалом покинула Театр на Малой Бронной

Обновлено в 19:26
Авто

Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро за дизельный скандал

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche заплатит штраф в размере почти полмиллиарда долларов за дизельный скандал.
Обновлено в 10:10
Наука

Гаджет для слабовидящих разработала школьница из Казани

Обновлено в 05:11
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

На Украине допустили укрепление границы с Россией ядерными минами

Украине никто не может запретить разместить ядерные мины на границе с Россией. Об этом заявил военный эксперт Игорь Козий.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Ротный комплект БМП-3 поступил с завода к мотострелкам в Дагестане

"Более 10 БМП-3 поступили в мотострелковую бригаду в Дагестане в рамках реализации программы перевооружения", - говорится в распространенном окружной пресс-службой сообщении.
Обновлено в 17:14
Культура

Россия станет специальным гостем на книжной ярмарке в Салониках

Россия представит произведения современных авторов и новые издания русской классики на международной книжной ярмарке в греческом городе Салоники, которая пройдет с 9 по 12 мая, страна выступает в качестве специального гостя мероприятия, сообщает пресс-служба Роспечати.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:20
Экономика

ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий

ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий Как следует из данных ФНС за первый квартал 2019 года, бизнес все реже решается на открытие в стране новых компаний.
Обновлено в 11:54
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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