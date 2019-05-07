Энергетика
В Минэнерго предложили ужесточить контроль за российской нефтьюRisknews 09:54
Предлагается внести изменения в соответствующий ГОСТ для расширения перечня обязательных к ежедневному контролю показателей качества нефти, методов отбора и хранения арбитражных проб нефти, то есть введение требований по ежедневному измерению.
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Штраф за нарушение техрегламента о качестве нефти предложили повысить до 2% от оборота
Парламентская газета07:09
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