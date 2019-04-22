Экономика

В Минэкономразвития спрогнозировали рост реальных доходов россиянКапитал на A42.RU 03:16

В текущем году реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 1%, они продолжат увеличиваться.
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Россиянам обещают рост реальных доходов в 2019 году на 1%

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ТАССвчера в 09:11

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URA.Ruвчера в 12:05
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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