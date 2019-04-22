Экономика
В Минэкономразвития спрогнозировали рост реальных доходов россиянКапитал на A42.RU 03:16
В текущем году реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 1%, они продолжат увеличиваться.
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К 2024 году заживем. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян
Фонтанка.Рувчера в 10:25
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