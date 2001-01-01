Экономика
В Марий Эл пройден пик локальной инфляцииВолжская правда (г. Волжск) 09 августа в 18:31
В июне годовая инфляция в Марий Эл замедлилась, сообщил заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Марий Эл Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Волков на встрече с представителями Департамента денежно-кредитной политики Банка России, региональных органов власти, финансового сектора, бизнеса и научного сообщества.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Политика
Поток российских туристов в Грузию сократился на 70%
Турпоток из России в Грузию снизился как минимум на 70% после запрета прямого авиасообщения между странами, сообщают 13 августа «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.
Обновлено в 01:04
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах
Обновлено вчера в 12:22
Интернет
Google позволила пользователям Android входить в сервисы по отпечатку
Подтверждение оплаты в Google Pay или авторизации в магазине сканер отпечатка пальца уже давно работает.
Обновлено в 04:58
Общество
Названы регионы России с большей долей семей среднего класса
Доля семей в России, которые можно отнести к среднему классу, не превышает 20%.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве
Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто, из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:25
Музыка
Раскрыты причины ухода Наргиз от Максима Фадеева
В Сети не утихает ажиотаж вокруг нашумевшего конфликта между певицей Наргиз и ее экс-продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Песков прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках США
Для Кремля не стали новостью слова президента США Дональда Трампа о ракетных разработках Соединенных Штатов, было бы странно, если бы это не делалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»
Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции
Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.
Обновлено в 03:48
Политика
В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма
Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Экономика
Непрофессиональным инвесторам предложили альтернативу вложениям в зарубежные акции
Глава ЦБ отказалась разрешить всем подряд покупать акции Apple и Google Управляющие компании могут готовить БПИФы под новую квалификацию инвесторов, которым Центробанк планирует запретить прямые инвестиции в иностранные ценные бумаги, заявил РБК президент "Финама" Владислав Кочетков.
Обновлено в 02:50
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Общество
Аэропорт Гонконга возобновил работу после массовых протестов
Аэропорт Гонконга возобновил свою работу, однако протесты в городе все же повлияют на авиасообщение с воздушной гаванью, сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию аэропорта.
Обновлено вчера в 21:52
Футбол
Василий Кикнадзе: «Рибери? 2 сентября расскажу все с фамилиями и паролями»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил "СЭ", что до закрытая трансферного окна не намерен говорить о активности клуба на рынке.
Обновлено в 04:47
Космос
Обнаружены признаки космической катастрофы вблизи Земли
Обновлено в 02:44
Авто
Минивэн Honda Odyssey получит юбилейную версию
Юбилейная версия обойдется дороже на 2800 долларов (183200 рублей).
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.
Обновлено в 05:27
Экономика
Сбербанк ввел услугу по снятию наличных через СМС без карт
Сбербанк внедрил на всей территории России услугу по снятию наличных в банкоматах без карт по коду из СМС, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 06:16
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Жители Оренбурга смогут бесплатно проверить свое здоровье
Как сообщает пресс-служба Минздрава Оренбургской области, 17 августа в парке 50-летия СССР каждый желающий сможет проверить свое здоровье.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14