Депутат Сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС (БелАЭС) главной угрозой, которая вскоре может возникнуть в Европе. Об этом сообщила пресс-служба литовского парламента.

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Планы Минска по запуску Белорусской АЭС являются главной угрозой для Европы, передаёт "Sputnik Литва" со ссылкой на депутата Сейма Литвы от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Жигимантаса Павилениса.

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