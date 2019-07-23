Политика

В Литве назвали белорусскую АЭС «главной угрозой» для ЕвропыLife.ru 07:22

Планы Минска по запуску Белорусской АЭС являются главной угрозой для Европы, передаёт "Sputnik Литва" со ссылкой на депутата Сейма Литвы от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Жигимантаса Павилениса.
Читать в источнике
Обсудить1
с чего всё началось

В Литве назвали грядущий запуск БелАЭС «огромным ударом» для всей Европы

Депутат Сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС (БелАЭС) главной угрозой, которая вскоре может возникнуть в Европе. Об этом сообщила пресс-служба литовского парламента.
Sputnik Литва01:12

Подробнее о событии

В Литве назвали белорусскую АЭС «главной угрозой» для Европы

Life.ru07:22

Литовский депутат назвал белорусскую АЭС угрозой для Европы

Аргументы и Факты07:15

В Литве предупредили о белорусском «огромном ударе» по Европе

Lenta.ru03:24

В Литве Белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы

РИА Новости05:06

В Литве предупредили о «белорусской угрозе» для Европы

Известия04:56

Носович: литовские власти бесятся из-за своего бессилия в вопросе БелАЭС

Sputnik Литва05:00

В Литве заявили о «белорусской угрозе» для Европы

РЕН ТВ05:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 07:37, Вашингтон
Политика

Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Гаджеты

Водоблок EK-Momentum Aorus Z390 Master D-RGB оценен в 140 евро

Обновлено вчера в 07:42
Происшествия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:43
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона

Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет

Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Пассажиры Azur Air после 15 часов в аэропорту вылетели в Анталью

Все пассажиры задержанных рейсов Azur Air в Анталье и Москве в понедельник вечером вылетели из аэропортов.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Адыгее вертолет потерпел крушение

Вертолет "Ми-2" потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи, пилот госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита

В Иркутской области задержали сотрудника ФСИН и его сообщника по подозрению в похищении 200 килограммов нефрита, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МВД.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене

Обновлено в 04:19
Путешествия

Москва вошла в рейтинг самых посещаемых туристами столиц мира

По доступности отелей категории 5* Москва вошла в первую двадцатку общемирового рейтинга столиц.
Обновлено в 05:09
Кино

Умер актер бондианы Дэвид Хедисон

В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Здоровье

В Астрахань прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Встречая сегодня в аэропорту министра здравоохранения России Веронику Скворцову, глава региона подчеркнул важность предстоящего обсуждения с медицинской общественностью проблем, которые накопились в астраханском здравоохранении.
Обновлено вчера в 05:50
Армия и оружие

США выделили Украине 4 млн долларов на группы быстрого реагирования

Украина совместно с США создали группы быстрого реагирования в Мариуполе и Бердянске, через месяц они должны начать работу, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
Обновлено в 07:04
Политика

Партия «Слуга народа» повторила опыт 1990 года

Как ранее сообщал News Front, в воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.
Обновлено в 04:56
Политика

Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:16
Политика

В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса

Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Общество

Facebook удалил изображение с нацистской символикой на гербе России

Соцсеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила изображение с нацистскими символами на гербе России, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:31
Политика

Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ

После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.
Обновлено в 06:16
Футбол

Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни

Обновлено в 02:48
Политика

Гудков напал на журналистов в Домодедово

Корреспондент поинтересовался у прибывших отца и сына зачем они летали в Болгарию — по вопросам бизнеса или же за указаниями, чем теперь им заниматься после того, как так называемые «независимые кандидаты» в Мосгордуму потерпели фиаско.
Обновлено в 06:31
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Обновлено в 06:09
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Экономика

В России подешевела черная икра

Черная икра в России за последние восемь лет подешевела почти в 2,5 раза, заявили во вторник, 23 июля, «РИА Новости» эксперты рынка.
Обновлено в 04:43
Наука

Ученые назвали способ хорошо выспаться

Обновлено 21 июля в 23:10
Политика

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Ранее о намерении администрации президента Дональда Трампа создать международную коалицию для патрулирования в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, находящихся около Ирана и Йемена, сообщал председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
ещё по теме
Белорусская АЭС
Атомная электростанция
Строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006. Стройплощадка расположена у северо-западной границы Белоруссии в 18 километрах от города Островец Гродненской области, в 50 км от столицы Литвы - Вильнюса. Согласно планам, первый блок АЭС должен быть введён в 2020 году, второй - в 2021 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное