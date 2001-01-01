Футбол
В Лиге чемпионов стартует стадия четвертьфиналовВести.Ru 09:47
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Двумя матчами в Лондоне и Ливерпуле стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов по футболу. 9 апреля "Тоттенхэм Хотспур" сыграет на своем поле с "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" дома сразится с "Порту". Обе встречи начнутся в 22:00 по московскому времени.
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