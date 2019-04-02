Футбол
В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторыРоссийская газета 13:07
На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
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Музыка
Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13
Обновлено в 12:05
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ФСБ обыскала в Мурманске квартиру родителей правозащитника Александра Передрука в связи с делом архангельского террориста
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Общество
В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов
Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
Обновлено в 13:25
Технологии
Рунет принудительно переведут на отечественное шифрование
Вся информация в российском сегменте интернета может быть переведена на отечественное шифрование.
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Названы самые мощные Android-смартфоны по итогам марта
AnTuTu показала ТОП-10 самых мощных смартфонов прошлого месяца.
Обновлено в 12:36
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено в 11:18
Общество
Семья Перчиковых покинула деревню Томсино
Семья Перчиковых из деревни Томсино Себежского района переехала в Великолукский район, где приобрела частный дом.
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«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко "отбился от рук" Европы, потому что у него есть "заступники" в США.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга
Источник добавил, что, по мнению экспертов, бомба состояла из бризантного вещества пластит и часового механизма.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
На линии соприкосновения в Донбассе погибла известная украинская пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма»), которая воевала на стороне ВСУ в составе нацбатальона «Донбасс» с сентября 2016 года.
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Общество
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Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Политика
Македония примет участие в саммите НАТО в качестве наблюдателя
Северная Македония примет участие в предстоящей встрече министров иностранных дел государств НАТО в Вашингтоне, сообщили 2 апреля в Госдепартаменте США.
Обновлено в 12:12
Здоровье
Дмитрий Медведев побывал в пермской поликлинике № 2
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, прибывший в Пермь 2 апреля, побывал в пермской поликлинике №2.
Обновлено в 08:01
Футбол
Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»
Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Обновлено в 11:05
Общество
Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей
Обновлено в 10:33
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Политика
В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».
Обновлено в 09:30
Общество
Последняя норковая ферма в Германии закрылась
Последняя в Германии норковая пушная ферма закрылась в городе Раден.
Обновлено в 04:53
Политика
Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что дату выхода Лондона из состава ЕС необходимо перенести.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках
Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Спорт
Губерниев назвал слова Вяльбе о запрете соцсетей бредом
Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за ее позицию по поводу социальных сетей у спортсменов.
Обновлено в 09:07
Общество
Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Авто
Ford объявил распродажу автомобилей в России
Обновлено в 09:22
Футбол
Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»
Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассталась со вторым мужем
Уже несколько недель фанаты подозревали, что Алена Водонаева и Алексей Косинус — больше не пара. Увы, на сей раз они оказались правы.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
США вновь проигнорировали встречу по сирийскому лагерю «Рукбан»
Представители США вновь проигнорировали совещание по вопросу о ликвидации лагеря беженцев «Рукбан» на сирийско-иорданской границе, сообщили в межведомственных координационных штабах России и Сирии во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 10:24
Финансы
Рубль корректируется вниз против доллара и евро в начале дня
Рубль снижается против доллара и евро в рамках коррекции в начале дня, несмотря на дорожающую нефть.
Обновлено в 03:14