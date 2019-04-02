Футбол

В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторыРоссийская газета 13:07

Локомотив — Ростов
завтра
в 12:30
Кубок России, Полуфинал
Стадион «Локомотив»
На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
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VAR будет использован в первых полуфинальных матчах Кубка России

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Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке России

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Мешков рассудит матч между «Локомотивом» и «Ростовом» в Кубке России

РИА Новости05:18
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