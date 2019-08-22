Финансы
В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлнИнтерфакс 20:52
Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
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