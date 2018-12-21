Армия и оружие

В Китае прошли успешные испытания российской зенитно-ракетной системы
МедиаКорСеть
08:08

Зенитно-ракетной системой (ЗРС) С-400 российского производства пройдены в первой декаде декабря успешные тестовые испытания в Китае. Как информирует газета «Известия» 21 декабря, ракетами С-400 была точно поражена цель, движущаяся со скоростью 3 км/с.
МедиаКорСеть08:08
с чего всё началось

Источник: Китай провел первые успешные испытания С-400

Народно-освободительная армия Китая провела первые успешные тестовые стрельбы купленной в России зенитной ракетной системы С-400, поразив баллистическую мишень, летевшую на скорости 3 км / с. Об этом сообщил в пятницу ТАСС военно-дипломатический источник.
ТАСС02:33

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Армия и оружие

Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии, к востоку от реки Евфрат, после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
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CNBC узнал о новом испытании российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Американская разведка узнала об очередном успешном испытании Россией гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) «Циркон», от которой США пока не в состоянии защититься, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
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Армия и оружие

Запущенный с Байконура военный спутник внесли в каталог ВКС России

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Армия и оружие

США закроют военную базу в сирийском Эт-Танфе

США намерены закрыть свою военную базу в Сирии в Эт-Танфе, сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на представителей вооруженной сирийской оппозиции (на базе проходила подготовка бойцов оппозиции).
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел на ходовые испытания в Балтику

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» ушёл на первый этап заводских ходовых испытаний, который продлится до конца декабря, сообщает пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь».
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Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю

Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей.
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Армия и оружие

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Reuters заметил направляющийся в Азовское море российский фрегат

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Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о крупнейшей за 30 лет закупке автоматов АК-12

Поставка стала первой за 30 лет закупкой автоматов. Об этом заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко при посещении концерна.
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Армия и оружие

Полторак заявил о возросших возможностях Военно-морских сил Украины

Украинский министр обороны Степан Полторак поздравил украинских моряков с успешным выполнением поставленных перед ними задач и заявил, что за прошедший год боевые возможности флота значительно возросли, написал он в Facebook.
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Армия и оружие

Два военных городка обустроят в Пскове для подразделений ВДВ

«В ближайшее время в регионе планируется провести масштабные работы по обустройству двух военных городков под размещение подразделений соединения ВДВ», — рассказали в Минобороны России.
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Армия и оружие

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США вгоняют ФРГ в расходы из-за российских «Искандеров»

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