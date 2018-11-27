Политика
Около сотни митингующих в балаклавах заблокировали торговый центр Ocean Plaza в Киеве, они выступают против присутствия российского бизнеса на Украине.
РИА Новости05:49
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Киевские активисты в балаклавах протестуют против российского бизнеса на Украине
Национальная служба новостей05:27
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Политика
Песков: Путин вскоре выскажется по инциденту в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин вскоре огласит свою позицию по инциденту в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:27
Политика
Путин вручил государственные награды в Кремле
Президент России вручил более 40 государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
Обновлено в 06:36
Политика
В Ингушетии проходит митинг против соглашения о границе с Чечней
Обновлено в 06:32
Политика
Задержанных украинских моряков привезли в Симферополь
Украинские военные моряки, задержанные после провокации в Керченском проливе, доставлены в Симферополь.
Обновлено в 06:38
Политика
Опубликован указ Порошенко о введении военного положения на Украине
В украинском официальном издании "Урядовый курьер" опубликован указ президента Петра Порошенко о введении военного положения на Украине на 60 суток, сообщает УНН.
Обновлено в 06:28
Политика
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая
Один из двадцати богатейших людей в мире и самый богатый человек Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в коммунистическую партию страны, сообщает во вторник CNBC со ссылкой партийную газету.
Обновлено в 06:08
Политика
Китай пригрозил США жёсткими мерами в случае повышения пошлин
Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президента США Дональд Трамп заявил о возможном повышении пошлин на китайские товары с 1 января 2019 года.
Обновлено в 05:42
Политика
Глава МИД ФРГ: Европа заинтересована в сохранении ДРСМД
"Неуверенность относительно существования ДРСМД является только одним из примеров этому, ведь прежде всего Европе выгоден этот договор, и мы в этой связи испытываем большой интерес в том, чтобы он и впредь соблюдался", - сказал глава МИД.
Обновлено в 06:01
Политика
Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе
Отмечается, что нота включает запрос к властям США о проведении полного расследования инцидента, в ходе которого США использовали нелетальное оружие в сторону Мексики.
Обновлено в 05:29
Политика
ВТБ пригрозил Порошенко иском в международный суд
ВТБ может подать иск в международный суд против президента Украины Петра Порошенко за ситуацию, в которую в республике попала «дочка» российской банковской группы.
Обновлено в 06:17
Политика
На Украине разблокировали движение транспорта на границе с Польшей
Движение транспорта через пункты пропуска на границе Украины с Польшей разблокировано, осложненным оно остается на границе со Словакией и Венгрией, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 06:34
Политика
Саудовского принца потребовали арестовать из-за убийства журналиста
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Конкурс «Морской десант» пройдет в Калининградской области в 2019 году
На полигоне Балтийского флота РФ в Калининградской области в 2019 году в рамках Армейских международных игр состоится конкурс «Морской десант».
Обновлено в 06:33
Политика
Более чем 30 россиянам отказали во въезде на Украину в аэропорту Киева
Более чем 30 российским гражданам отказали во въезде на Украину.
Обновлено в 04:57
Политика
ВС предложил не наказывать людей, купивших «шпионские» устройства для себя
Не попадают под статью и действия тех, кто купил "шпионские" устройства для личной безопасности: например, чтобы следить за домом, квартирой, безопасностью своих родных или за животными.
Обновлено в 06:24