Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании еще одной территории опережающего экономического развития (ТОР) в Ивановской области.

В Ивановской области создали еще одну территорию опережающего развития

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