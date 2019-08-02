По словам министра, на заводе планируется наладить высокотехнологичное производство, это позволит повысить качество продуктов благодаря глубокой переработке. Для развития рыбной отрасли в регионе планируется увеличить количество отлавливаемой рыбы.

В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы

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