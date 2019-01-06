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В ЦБ рассказали о грядущих изменениях тарифов ОСАГО
В ЦБ рассказали о грядущих изменениях тарифов ОСАГОАвторадио02:18
О грядущих изменениях тарифов ОСАГО рассказали в Центробанке. Так, в 2020 году планируют отменить территориальный коэффициент, который серьезно влияет на стоимость полиса, пишет «Российская газета».
Авторадио02:18
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с чего всё началось
"В Банке России убеждены, что страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном поселке, качество дорог и многое другое". На вопрос "РГ", будет ли отменен коэффициент мощности, Кирилл Табаков ответил, что "здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году".Российская газетавчера в 20:00
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Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС перенесли
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Армия обороны Израиля нанесла удары по двум объектам ХАМАС в секторе Газа.
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Армия и оружие
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В Черное море направляется большой десантный корабль Военно-морских сил США USS Fort McHenry, говорится на странице командования шестого флота ВМС США в Facebook.
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Двое лыжников, сбившихся с маршрута на горе Эльбрус в районе Гара-Баши на высоте 3,5 тыс. м, спасены.
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NI оценил новое российское САО «Лотос»
Журнал The National Interest рассказал о новом самоходном артиллерийском орудии (САО) России 2С42 "Лотос".
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Немецкий исследовательский институт Forsa провел опрос, в ходе которого выяснилось, что жители Германии считают Россию и США самыми опасными странами для мировой безопасности.
Обновлено в 06:56
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Вопрос о переходе принадлежности островов не может быть решен без их согласия.
Обновлено в 21:56
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В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек
Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.
Обновлено в 12:04
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Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
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Политика
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Обновлено в 08:44
Политика
Путин в Петербурге пообещал бюджетную поддержку хосписам
Президент России Владимир Путин заявил во время своего визита в Петербург, что деньги на паллиативную помощь будут выделяться из федерального бюджета регулярно с 2019 года.
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В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области три человека погибли и пять пострадали.
Обновлено в 19:47
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Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.
Обновлено в 17:59
Энергетика
«Башнефть» повысила цены на бензин
Сегодня на заправках «Башнефти» в РБ зафиксировано повышение цен на бензин. Напомним, вчера ценники поменялись и у компании «Лукойл».
Обновлено вчера в 07:13
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Штраф в 15 тыс. рублей назначен жителю Новокузнецка, признанному виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Обновлено в 18:40
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Для полного избавления от фальсификата, правительство хочет прослеживать путь топлива от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до потребителя, рассказал «Российской газете» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь
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Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола
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Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал «полным бредом» новые публикации британских СМИ по «делу Скрипалей».
Обновлено в 17:53
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Экс-глава WADA назвал критиков агентства толпой линчевателей
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд сравнил критиков агентства с толпой линчевателей.
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