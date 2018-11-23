Происшествия

В Британии опубликовал новые записи с подозреваемыми в Солсбери
РИА Новости
20:04

Полиция Лондона обнародовала новую видеозапись пребывания подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.
РИА Новости20:04

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В Британии опубликовал новые записи с подозреваемыми в Солсбери

РИА Новости20:04

Появились первые кадры «путешествия» Петрова и Боширова в Солсбери

Lenta.ru18:19

Опубликованы новые видео с Петровым и Бошировым. В Солсбери сохраняется опасность отравления «Новичком»

Фонтанка.Ру17:43

Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей в Солсбери

Коммерсантъ17:38

Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

ТАСС17:05

Скотланд-Ярд опубликовал новые записи с подозреваемыми в Солсбери

РБК16:59

Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми по делу Скрипалей

RT на русском16:54
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Происшествия

Защита намерена обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганство

Обновлено в 19:13
Происшествия

Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев

Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Обновлено в 19:26
Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Адвокаты двоих бывших полицейских из Башкирии, подозреваемых в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя, сообщили о наличии доказательств, которые указывают на их отсутствие на месте преступления в указанное потерпевшей время.
Обновлено в 19:23
Происшествия

ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после трагедии в Керчи

В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров.
Обновлено в 19:04
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
Обновлено в 17:45
Происшествия

Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым

Обновлено в 20:09
Происшествия

Подросток погиб под колесами электрички в районе Истры

Подросток попал под пригородный электропоезд в районе подмосковной станции «Истра», сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ.
Обновлено в 19:37
Происшествия

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 70 миллионов рублей

На восстановление тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потратят порядка 70 миллионов рублей.
Обновлено в 19:50
Происшествия

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» пропал в Тольятти

Актер театра и кино Олег Куртанидзе пропал в Тольятти и не выходит на связь с родными. Об этом рассказали в местной полиции.
Обновлено в 19:38
Происшествия

Арестованного за укус полицейского щенка освободили в Великобритании

Арестованного на девять месяцев за укус полицейского щенка чау-чау по кличке Бангл освободили из питомника в Великобритании.
Обновлено в 19:42
Происшествия

Двое детей погибли во время пожара в частном доме в Волгограде

Обновлено в 20:15
Происшествия

Соцслужбы Финляндии забрали у россиянки пятилетнюю дочь

В Финляндии представители социальной службы забрали пятилетнюю дочь у россиянки Лидии Павловской, проживающей в этой стране, сообщает пресс-служба финского правозащитника Йохана Бекмана.
Обновлено в 20:17
Происшествия

УФСБ провело обыски в миграционном центре в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Едином миграционном центре на улице Красного Текстильщика, 15, проводились оперативно-следственные действия, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по региону.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Таможня заинтересовалась производителем шин Bridgestone

Сотрудники Балтийской таможни провели обыски в офисах японского производителя шин Bridgestone в Москве и Санкт-Петербурге, а также на производстве компании в Ульяновской области.
Обновлено в 19:23
Происшествия

Полиция задержала голландца, прятавшего деньги в стиральной машине

Полиция Амстердама задержала мужчину по подозрениям в отмывании денег, при обыске у него были обнаружены 350 тыс. евро в стиральной машине, сообщает пресс-служба полиции.
Обновлено в 19:27
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Сергей Скрипаль
Военный деятель
Советский, российский и британский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, полковник. В 2006 году осуждён в России за государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании и лишён воинского звания. С 2010 года, после помилования и обмена шпионами между Россией и США, живёт в Великобритании, где получил британское гражданство, сохранив также и российское.
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