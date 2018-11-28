Происшествия
Правозащитники в Белоруссии сообщили в среду, что в стране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Игоря Гершанкова, который был приговорен к исключительной мере наказания по делу так называемых черных риелторов.
РИА Новости06:31
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Происшествия
Звонки о минировании ТЦ в Москве поступали с украинского номера
Звонки с угрозами взрывов в торговых центрах Москвы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного на Украине.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки Ми-26 в НАО
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки Ми-26 в Ненецком автономном округе, в результате которой погиб командир воздушного судна.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Предъявлено обвинение директору клиники, где лечился Марьянов
Обновлено в 10:44
Происшествия
Медведев призвал разобраться с пожаром на ледоколе в Петербурге
Обновлено в 09:20
Происшествия
Россиянина задержали в аэропорту Таиланда по запросу США
Полиция задержала гражданина России Антона Богданова по запросу США в международном аэропорту на острове Пхукет.
Обновлено в 10:45
Происшествия
После взрыва газа под Владимиром из-под завалов извлекли тело
После взрыва газа в доме под Владимиром из-под завалов было извлечено тело погибшей женщины.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Якутии произошло обрушение на шахте, под завалами остается человек
Обрушение горной породы произошло на шахте "Денисовская" в Якутии, под завалами находится один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию
Начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Мосгорсуд утвердил приговор Шакро Молодому
Мосгорсуд на заседании признал законным приговор, вынесенный ранее по делу о вымогательстве против криминального авторитета Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Устроивший стрельбу в Ивантеевке школьник частично признал вину
Обновлено в 10:30
Происшествия
Стало известно о тайных похоронах керченского стрелка
Известно, что после бойни в колледже мать Рослякова на месяц попала в больницу, а после выписки вернулась на работу, но больше не живет в прежней квартире, поскольку адрес стал известен недоброжелателям.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Москве задержан обстрелявший автобус мужчина
Полиция задержала мужчину, который обстрелял автобус в Москве, он при себе имел пневматический пистолет, оружие изъяли, передает 28 ноября ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по столице Юрия Титова.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Сбивший насмерть балерину Мариинки гонщик избежал наказания
Уголовное дело в отношении стритрейсера Ивана Ярочкина, сбившего насмерть заслуженную балерину Мариинского театра Ольгу Искандерову, прекращено в связи с примирением сторон.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Тренер, ударивший ребенка ногой в голову, задержан
Обновлено в 10:11
Происшествия
Два человека погибли в аварии в Подмосковье
Обновлено в 10:35