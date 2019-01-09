Экономика
В 2018 году погрузка на сети РЖД выросла на 2,2%
В 2018 году погрузка на сети РЖД выросла на 2,2%Областная газета03:08
Погрузка на сети РЖД в 2018 году составила 1 млрд 289,6 млн тонн. По сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 2,2%.
Областная газета03:08
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Общество
Глава Amazon объявил о разводе с супругой
Обновлено в 10:56
Политика
В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов
Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Полицейского убили в подмосковном Подольске
Обновлено в 06:00
Происшествия
Площадь пожара на заводе под Оренбургом выросла вдвое
Площадь пожара на заводе цинкования под Оренбургом выросла вдвое — с 3 до 6 тыс. кв. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 10:34
Экономика
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
На востоке Франции пропал истребитель Mirage 2000D
Обновлено в 09:05
Энергетика
В России вновь выросли цены на бензин
С начала 2019 года на российских автозаправках начали расти цены на бензин в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо.
Обновлено в 08:22
Политика
Посла Японии пригласили в МИД России из-за заявлений Токио по Курилам
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки 9 января был приглашён в МИД России после заявлений Токио по мирному договору, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе
Обновлено в 10:38
Политика
Путин обсудит с Сергеевым ситуацию в РАН
Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:33
Общество
Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы
Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.
Обновлено в 09:18
Спорт
Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено в 08:38
Футбол
«Спартак» объявил о подписании контракта с Гулиевым
Обновлено в 10:30
Экономика
Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Энергетика
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено в 11:34
Финансы
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля
Центробанк установил официальный курс евро к рублю на 10 января в 76,9066 рубля (-2,55 рубля). Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Польша и Украина создадут совместную систему ПВО
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО
Бывший руководитель Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус заявил, что Владимир Путин - этой "самый большой подарок" для НАТО.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В МВД объяснили поездку полицейских за мандаринами
Ранее, 8 января, пятеро мужчин, одетых в полицейскую форму и назвавшиеся сотрудниками управления МВД Ингушетии, сообщили, что вынуждены были проехать 130 километров в соответствии с приказом начальства якобы для того, чтобы привезти самим себе новогодние подарки.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске
На приобретение квартир семьям, оставшимся без крова в результате трагедии в Магнитогорске, правительство выделяет 147 миллионов рублей.
Обновлено в 08:23
Экономика
Небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу
Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building может быть продан.
Обновлено в 08:53
Общество
Премьер Австралии попросил пресс-службу ретушировать его волосы
У премьер-министра Австралии Скотта Моррисона на фотографии оказались две левых ноги после того, как его пресс-служба отредактировала снимок.
Обновлено в 07:54
Транспорт
Мэр Саратова пересел на общественный транспорт и опоздал на работу
Глава Саратова Михаил Исаев в среду пересел на общественный транспорт на фоне проблем с уборкой снега на дорогах города и опоздал на запланированный брифинг, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Татьяна Плющева.
Обновлено в 08:46
Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки
Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).
Обновлено в 05:45
Хоккей
Семь игр подряд «Трактор» не может выиграть у «Ак Барса»
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Белоруссии вынесли первый смертный приговор в 2019 году
Обновлено в 11:27
Экономика
Apple сократит производство новых iPhone
Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Политика
Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины
Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает украинский телеканал ТСН.
Обновлено в 06:00
Происшествия
За жену норвежского мультимиллионера потребовали выкуп в криптовалюте
В качестве выкупа злоумышленники требуют около €9 млн в криптовалюте.
Обновлено в 07:24