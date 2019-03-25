Экономика
В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыльРеальное время 07:14
По итогам 2018 года "Почта России" получила рекордные выручку и прибыль. Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Обновлено вчера в 16:33
Гаджеты
Стало известно содержание презентации Apple 25 марта
В ходе назначенной на 25 марта презентации американская корпорация Apple может представить своей аудитории несколько новинок.
Обновлено в 12:58
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Политика
Глава ЛНР назвал условие установления мира в Донбассе
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе прямой линии с населением подконтрольных Киеву районов области назвал условие прекращения конфликта.
Обновлено в 11:11
Общество
МВД проводит выемки документов в фонде соцстрахования и проверку в Росреестре Ингушетии
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России проводят выемки документов в республиканском фонде социального страхования и проверку в управлении Росреестра по Ингушетии.
Обновлено в 10:45
Футбол
Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС
«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Футбол
Матч Кубка Аргентины был остановлен из-за беспорядков на трибунах
Матч первого раунда Кубка Аргентины между «Ньюэллс Олд Бойз» и «Вилья Митре» был остановлен после того, как болельщики бросили на поле бачок от унитаза.
Обновлено в 12:50
Общество
Новая «Мисс Москва» получит запасную корону
Потерявшая свое звание «Мисс Москва — 2018» Алеся Семеренко, по обнародованной ранее информации, сломала корону, поэтому Ксения Поленова получит лишь запасную.
Обновлено в 13:27
Здоровье
Порядка 30% россиян страдают от психических расстройств
Ранее сообщалось, что более 2 миллионов россиян страдают от непсихотипических расстройств.
Обновлено в 12:39
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства
Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Российские военные высадились в Венесуэле
Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
В Казахстане могут переименовать еще три города
В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Игры
Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls
Обновлено в 10:54
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Общество
В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Происшествия
На Кубани при взрыве газа пострадали два человека
Как сообщают в управлении МЧС по региону, в результате взрыва пострадали два человека. 14 февраля в доме в Красноярске произошёл взрыв газа.
Обновлено в 08:34
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Авто
Geely представила серийный кроссовер Xingyue на платформе Volvo
Китайская компания официально презентовала новый купеобразный кроссовер Xingyue (FY11), построенный на платформе Volvo XC40.
Обновлено в 10:07
Футбол
Виктор Альварес: «Хотел бы остаться в Туле»
Испанский защитник «Арсенала» Виктор Альварес рассказал о своей адаптации в чемпионате России и выразил надежду на то, что он останется в тульской команде.
Обновлено в 12:32
Наука
ОИЯИ запустил «фабрику сверхтяжелых элементов»
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) официально запустил новый циклотрон ДЦ-280, который ученые называют «фабрикой сверхтяжелых элементов».
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Экс-подруга Тимати восхитила подписчиков образом куклы Барби
Бывшая подруга рэпера Тимати, тюменская модель Алена Шишкова примерила образ куклы Барби.
Обновлено вчера в 11:40
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Кино
В китайском прокате «Богемскую рапсодию» покажут без ЛГБТ-сцен
Обновлено в 09:07
Авто
Skoda Kodiaq обещают превратить в пикап
Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24