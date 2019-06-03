Экономика
ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТКВедомости 02:32
ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон. Параметры сделки в пресс-релизе не раскрываются. Сумму сделки стороны не комментируют.
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Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 116 человек.
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
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Tinder попал в реестр по слежке
Роскомнадзор включил приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации.
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Обновлено в 03:19
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В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии
В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
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ФАС не выявила факта переноса «Мстителей» Минкультом
«Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма "Мстители: Финал" с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года», — сообщила RNS через пресс-службу Ермакова.
Обновлено в 04:57
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Тюменские лингвисты открыли новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета обнаружили новый союз — «в смысле». Об этом сообщается на сайте университета.
Обновлено в 03:22
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Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
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В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов
Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках.
Обновлено в 02:29
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Яна Рудковская втянула маленького сына в жалкую склоку
Яна стала оправдываться, а после совершила не самый обдуманный поступок — подключила к склоке с недоброжелателями маленького Сашу.
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Футболист Рейес погиб из-за лопнувшей автомобильной шины
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В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Изобретение обладает не достигнутыми никем в мире характеристиками надежности, долговечности и силы света.
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Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
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Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
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Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) запретил сотрудникам китайской компании Huawei рецензировать и редактировать публикации в научных журналах, выпускаемых этой организацией.
Обновлено вчера в 08:41
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
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Мексиканец Энди Руис поделился эмоциями после своей победы над чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
На Украине вступила в силу новая редакция правописания
Новая редакция Украинского правописания вступила в силу 3 июня, с этого момента рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.
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