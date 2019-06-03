Экономика

ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТКВедомости 02:32

ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон. Параметры сделки в пресс-релизе не раскрываются. Сумму сделки стороны не комментируют.
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ВТБ купит контрольный пакет железнодорожного оператора РТК

Коммерсантъ03:14

ВТБ стал контролирующим акционером крупнейшего перевозчика аграрных грузов — ГК «РТК»

Банки.ру02:56

ВТБ получит контрольный пакет акций железнодорожного холдинга РТК

ТАСС02:20

ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК

Ведомости02:32

ВТБ стал контролирующим акционером ж/д перевозчика «Рустранском»

Вести.Финанс04:17

ВТБ стал контролирующим акционером железнодорожного холдинга РТК

ПРАЙМ02:23

ВТБ стал контролирующим акционером ж/д оператора Рустранском

Financial One02:29
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Происшествия

В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца

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Происшествия

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Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 116 человек.
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Роскомнадзор включил приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации.
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Политика

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Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
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LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
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Обновлено вчера в 01:43
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Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
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В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
Обновлено в 03:29
Кино

ФАС не выявила факта переноса «Мстителей» Минкультом

«Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма "Мстители: Финал" с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года», — сообщила RNS через пресс-службу Ермакова.
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Тюменские лингвисты открыли новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета обнаружили новый союз — «в смысле». Об этом сообщается на сайте университета.
Обновлено в 03:22
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
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В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках.
Обновлено в 02:29
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Три человека пострадали в ДТП с маршруткой и такси в Иркутске

Обновлено вчера в 22:50
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Яна Рудковская втянула маленького сына в жалкую склоку

Яна стала оправдываться, а после совершила не самый обдуманный поступок — подключила к склоке с недоброжелателями маленького Сашу.
Обновлено в 02:00
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Футболист Рейес погиб из-за лопнувшей автомобильной шины

Обновлено вчера в 17:50
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National Interest назвал МиГ-35 российским конкурентом F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени станет конкурентом американского F-35.
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В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Изобретение обладает не достигнутыми никем в мире характеристиками надежности, долговечности и силы света.
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Футбол

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Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
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У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
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Анастасия Стоцкая рассказала о романе с Владом Топаловым

В рамках участия в программе «Секрет на миллион» исполнительница Анастасия Стоцкая рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о своих романах.
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Ученые не могут объяснить периодически появляющиеся вспышки на Луне

Наука не знает точно, как эти явления происходят на Луне, но пытается объяснить их.
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В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции

Обновлено в 01:12
Политика

Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова

Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.
Обновлено вчера в 15:26
Общество

Голикова: более 120 тыс. детей в России не обеспечены местами в яслях

Более 120 тыс. детей не обеспечены местами яслях по данным на 1 мая 2019 года.
Обновлено в 03:37
Наука

IEEE запретила сотрудникам Huawei рецензировать научные статьи

Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) запретил сотрудникам китайской компании Huawei рецензировать и редактировать публикации в научных журналах, выпускаемых этой организацией.
Обновлено вчера в 08:41
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
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Боксёр Руис прокомментировал свою победу над Джошуа

Мексиканец Энди Руис поделился эмоциями после своей победы над чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.
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Политика

На Украине вступила в силу новая редакция правописания

Новая редакция Украинского правописания вступила в силу 3 июня, с этого момента рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.
Обновлено в 04:58
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