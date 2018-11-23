Ставка по новому вкладу «Лояльный» составит 7,5%. «Предложение доступно для клиентов, уже оформивших депозит в ВТБ и желающих разместить дополнительные средства на счетах банка», — указано в сообщении.

ВТБ повысил ставки по вкладам для клиентов банка

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