Финансы
ВТБ огласил убытки от потери украинской «дочки»Новые Известия 06:40
Размер убытка ВТБ от потери контроля над украинской дочерней структурой, что случилось по причине отзыва нацбанком Украины (НБУ) лицензии, достиг 17,3 миллиардов рублей.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 11:57, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП
В московском аэропорту Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости источник в аэропортовых службах.
Обновлено в 05:44
Политика
Новак сравнил Украину и «Северный поток-2» по стоимости транзита
Министр энергетики России Александр Новак в интервью "Газете.Ru" сравнил стоимость транзита газа через Украину и по другим направлениям.
Обновлено в 11:51
Экономика
Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Оставленного в Лосином острове ребенка передали под опеку бабушке
Мальчика, оставленного матерью на ночь в заповеднике "Лосиный остров", передали под опеку бабушке.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Павла Грудинина лишили депутатского мандата
Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Происшествия
МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией
Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.
Обновлено в 08:44
Общество
В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский
В Санкт-Петербурге скончался поэт и прозаик Глеб Горбовский. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Происшествия
СК проводит более 70 обысков по делу Арашуковых
На Северном Кавказе проходят обыски по делу Рауфа и Рауля Арашуковых, рассказали в Следственном комитете.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Санитарный вертолет эвакуировал упавшего с высоты ребенка в ТиНАО
Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал четырехмесячного ребенка, упавшего с высоты, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
Обновлено в 11:12
Общество
Синоптики пообещали москвичам январские морозы в выходные
В Москве в выходные ожидаются январские морозы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 10:46
Политика
Юрий Борисов: Серийный выпуск самолета МС-21 перенесен на 2021 год
Серийное производство российского гражданского самолета МС-21 начнется в 2021 году.
Обновлено в 10:53
Политика
Путин подписал указ о переименовании Минвостокразвития
Президент России Владимир Путин во вторник, 26 февраля, подписал указ о переименовании Минвостокразвития РФ в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Обновлено в 10:02
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян
Большое число россиян начинают половую жизнь в 16-17 лет, что сказывается на деторождении: до вступления в брак проходит много времени, поэтому некоторые успевают "накопить" массу заболеваний, передающихся половым путем, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Москве мужчина попал под поезд на станции «Лосиноостровская»
Мужчина госпитализирован после падения под поезд на станции "Лосиноостровская" на северо-востоке Москвы, обстоятельства происшествия выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 11:25
Финансы
Греф рассказал о миллиардных потерях из-за искусственного интеллекта
Сбербанк терял крупные суммы из-за ошибок искусственного интеллекта, рассказал руководитель банка Герман Греф на "Уроке цифры".
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
«Калашников» назвал технические характеристики автомата АМ-17
Концерн «Калашников» назвал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Обновлено в 09:51
Общество
В Совфеде предложили обследовать молодоженов на бесплодие
В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие, а также разработать инструменты для продвижения традиционных семейных ценностей в молодежную среду.
Обновлено в 10:11
Спорт
Лыжница Седова стала шестой в классической гонке на ЧМ
Обновлено в 10:48
Политика
Трамп прибыл в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном
Ранее во вторник лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде через границу Китая и Вьетнама прибыл на станцию Донгданг (северная вьетнамская провинция Лангшон).
Обновлено в 09:18
Хоккей
Автомобилист — Трактор 3:0 (3-й период)
«Автомобилист» обыграл «Трактор» в стартовом матче первого раунда Кубка Гагарина-2018/19.
Обновлено в 11:20
Общество
Умерла супермодель Ольга Пантюшенкова
Умерла российская модель Ольга Пантюшенкова, получившая известность в 1990-е годы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:21
Экономика
ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла решение проверить распространившуюся в СМИ информацию о росте цен на авиабилеты за последние два месяца.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова подала в суд на Владислава Радимова
Бывший супруг, с которым певица развелась в 2016 году, не выплачивал Булановой алименты.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
Вилков рассудит «Урал» и «Спартак» в кубковом матче
Встречу между "Уралом" и "Спартаком" обслужит бригада под руководством Михаила Вилкова из Нижнего Новгорода.
Обновлено в 11:30
Политика
Порошенко обвинил Россию в кибератаках на сайт ЦИК Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, что 24 и 25 февраля сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подвергся кибератакам, в которых он обвинил РФ, при этом глава государства не привел никаких доказательств.
Обновлено в 10:07