ВТБ не ожидает дальнейшего роста ставок по ипотекеРИА Новости 06:40

ВТБ, второй по активам российский банк, не ожидает дальнейшего повышения ипотечных ставок, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

ВТБ не ожидает дальнейшего роста ставок по ипотеке

Политика Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что запустит процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.

Происшествия Божена Рынска допустила версию насильственной смерти Малашенко Смерть сооснователя НТВ Игоря Малашенко могла наступить в результате насильственных действий.

Происшествия В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП В московском аэропорту Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости источник в аэропортовых службах.

Экономика «Аэрофлот» повысил топливный сбор Авиаперевозчик объясняет решение повысить сборы девальвацией рубля и подорожанием авиакеросина.

Общество Умерла супермодель 1990-х Ольга Пантюшенкова В Петербурге скончалась Ольга Пантюшенкова — российская модель, получившая мировую известность в 1990-е годы.

Происшествия Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева В Москве начинается заседание Московского городского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие В Балтийское море вошел американский эсминец с «Томагавками» Американский ракетный эсминец USS Gravely (DDG-107) миновал пролив Большой Бельт и направляется вдоль германского побережья.

Политика Песков прокомментировал критику спектакля в Дагестане Отвечая на вопрос, что важнее - соблюдение законодательства РФ или национальных традиций, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "соблюдение российского законодательства обязательно на всей территории Российской Федерации, здесь глупо об этом даже говорить".

Общество По Москве проехали ракетные комплексы «Ярс» В ночь на вторник, 26 февраля, российские стратегические ракетные комплексы "Ярс" проделали путь от города Тейково в Ивановской области до подмосковной деревни Алабино.

Спорт Биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация до конца сезона Напомним, что российская спортсменка попала в заявку сборной России на Универсиаду. Теперь ей грозит дисквалификация до конца сезона.

Политика Запад отверг предложение России о расширении списков ОЗХО Западные страны заблокировали российское предложение по включению нескольких веществ в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Политика Кремль: иностранные шпионы следят за россиянами За россиянами всё чаще следят представители иностранной разведки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Армия и оружие ВВС Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана Военно-воздушные силы (ВВС) Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана, пишет газета The Hindustan Times со ссылкой на заявление секретаря министерства иностранных дел Индии Виджай Гокхале.

Происшествия Два автобуса с вооруженными людьми отправились из Киева в Одессу Полиция Украины сообщила в Facebook, что проверяет информацию о двинувшихся из Киева в Одессу двух автобусах с вооруженными людьми.

Автоспорт В Барселоне стартовали вторые предсезонные тесты «Формулы-1» В Барселоне начались вторые предсезонные тесты «Формулы-1», которые завершатся 1 марта.

Происшествия Дело против Калви завели после жалоб генералам ФСБ и СК Из оглашенных материалов дела следует, что с 7 по 12 февраля 2019 года ФСБ проводила проверку по заявлению Юсупова, после чего передала материалы в СК для возбуждения дела по статье «Мошенничество».

Музыка Организаторы прокомментировали отказ Maruv участвовать в «Евровидении» Европейский вещательный союз прокомментировал отказ певицы Maruv (Анна Корсун) представлять Украину на ежегодном конкурсе «Евровидение».

Общество Минздрав объяснил разницу в зарплатах врачей в регионах Разница в зарплатах врачей в регионах России связана с разными средними заработными платами в субъектах: согласно указу президента, зарплата докторов должна составлять 200% от этого показателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

Спорт Россия отправила заявку на чемпионат мира по фигурному катанию Федерация фигурного катания на коньках России в указанный срок отправила заявочный состав национальной команды для участия в чемпионате мира, который пройдет с 18 по 24 марта 2019 года в японском городе Сайтама.

Общество В 2018 году около 7,5 миллиона должников ограничили в выезде из России Судебные приставы в 2018 году ограничивали в выезде за границу 7,5 миллионов должников, по состоянию на январь этого года ограничения действовали в отношении порядка 2,7 миллионов россиян, сообщает во вторник пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Общество Аудитор рассказала о нарушениях в бухгалтерии «Седьмой студии» Генидиректора компании «Финна+», аудитор Ирина Лунина рассказала в Мещанском суде о нарушениях, которые были выявлены во время проверки бухгалтерии «Седьмой студии» в конце 2014-го — начала 2015 года.

Политика Правительство утвердило изменения в работе спутниковых операторов Правительство РФ утвердило изменения в правила работы операторов спутниковой связи, использующих иностранные спутниковые системы, говорится в постановлении кабмина, опубликованном во вторник.