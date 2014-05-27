Экономика

ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд
BFM.ru
вчера в 23:30

ВТБ не выдавал кредитов на $12 млрд Центральноафриканской Республике. Данные об этом появились, скорее всего, в результате технической ошибки при кодировании, заявил представитель банка изданию «Коммерсантъ».
BFM.ruвчера в 23:30

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ВТБ объяснил технической ошибкой сведения о кредите в 800 млрд руб. для ЦАР

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ВТБ назвал абсурдом сообщение Reuters о кредите ЦАР на $12 млрд

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В ВТБ заявили, что банк не ведет никаких операций с ЦАР

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В ВТБ опровергли информацию о кредите властям Центральноафриканской республики на 12 млрд долларов

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В отчет ВТБ по ошибке попала информация о выдаче ЦАР 12 млрд долларов в кредит

Дождь02:27

ВТБ объяснил технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд

Коммерсантъвчера в 23:06

ВТБ назвал технической ошибкой данные о кредите ЦАР на $12 млрд

РБКвчера в 15:44
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Финансы

ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января

По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 06:11
Экономика

Росрезерв получит 10 млрд рублей «на алюминий»

«Выделить Росрезерву для закупки и хранения в государственном резерве РФ алюминия из резервного фонда правительства РФ до 10 млрд рублей», — говорится в тексте документа.
Обновлено в 06:04
Экономика

АФК «Система» договорилась о продаже «Детского мира»

АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» в 2018 году, заявил журналистам основной акционер компании Владимир Евтушенков.
Обновлено в 06:11
Экономика

Покупателями более половины российских евробондов стали британцы

Более половины последнего выпуска российских еврооблигаций на общую сумму €1 млрд, размещенных накануне, выкупили британские инвесторы, следует из сообщения инвестиционной компании «ВТБ Капитал», выступавшей организатором размещения.
Обновлено в 05:49
Экономика

Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций

На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года.
Обновлено в 06:08
Финансы

Официальный курс евро на четверг снизился до 75,52 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 10,26 копейки — до 75,5191 рубля, курс доллара увеличился на 16,36 копейки — до 66,9436 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:01
Экономика

Путин подписал закон об экспериментальном налоге для самозанятых

Владимир Путин подписал закон о введении экспериментального налога на профессиональный доход для самозанятых россиян.
Обновлено в 06:01
Недвижимость

Треть премиальных ЖК в продаже оказались проектами редевелопмента

В настоящий момент на рынке премиальных новостроек Москвы представлено 19 проектов редевелопмента.
Обновлено в 05:08
Экономика

Набиуллина оценила потенциал роста экономики к 2021 году

Потенциал роста российской экономики может составить около 3% к 2021 году, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет».
Обновлено в 04:20
Экономика

Глава ВТБ сравнил «Базель III» с раком простаты

Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору («Базель III») глава ВТБ Андрей Костин сравнил с раком простаты.
Обновлено в 05:49
Экономика

Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды

В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.
Обновлено в 06:00
Экономика

Крупнейший производитель индейки займется производством баранины

ГК «Дамате» Наума Бабаева начинает новый проект – промышленное производство баранины в Ставропольском крае.
Обновлено в 05:26
Экономика

Кудрин рассказал о доле неиспользуемых земель в России

Более 60% земли, находящейся в федеральной собственности, не используется, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:54
Экономика

Автопром попросил Силуанова пересмотреть реформу господдержки

Объединение автопроизводителей России (ОАР) направило министру финансов Антону Силуанову письмо, в котором сообщили о рисках изменения системы государственной поддержки промышленности в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», пишет 28 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
Обновлено в 05:55
Экономика

Крупнейшей иностранной нефинансовой компанией в России стал Auchan

Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших иностранных нефинансовых компаний в России.
Обновлено в 06:01
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