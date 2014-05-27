ВТБ не выдавал кредитов на $12 млрд Центральноафриканской Республике. Данные об этом появились, скорее всего, в результате технической ошибки при кодировании, заявил представитель банка изданию «Коммерсантъ».

ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд

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