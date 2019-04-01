Финансы
ВТБ избавился от акций санкционного «Еврофинанса»Коммерсантъ 04:50
Банк мог бесплатно передать акции в государственную казну Банк ВТБ перестал распоряжаться акциями попавшего под санкции Еврофинанс Моснарбанка, которыми он владел напрямую. Пока непонятно, избавился ли он от акций этой кредитной организации, находящихся в опосредованном распоряжении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Общество
Заполярье вошло в топ регионов с высокими зарплатами
Согласно исследованию, средняя зарплата в регионе составляет 50 тысяч 500 рублей в месяц, а прирост оклада в прошлом году составил 10,7%. Самые высокие зарплаты получают жители Сибири и Дальнего Востока.
Обновлено в 06:38
Политика
Умер разработчик системы залпового огня «Смерч» Николай Макаровец
Николай Макаровец, российский ученый и разработчик нескольких систем залпового огня, скончался в возрасте 80 лет.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
После объезда Текслера в Челябинске закрыли киоск с шаурмой
Сегодня, 1 апреля, стало известно, что из подземного перехода на площади Революции «исчез» и киоск, торгующий шаурмой.
Обновлено в 02:58
Технологии
В «Сколково» состоится Pharma’s cool-2019
13–17 мая 2019 г. в Технопарке "Сколково" пройдет бесплатная образовательная программа в области фармацевтики и биотехнологий Pharma’s cool.
Обновлено в 07:29
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Политика
ЦИК Украины: Зеленский лидирует на выборах президента
Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины после обработки 10,27% протоколов.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие
НАТО обсудит усиление своего присутствия в Черном море
НАТО рассмотрит возможность усиления своего присутствия в Черном море, заявила в понедельник постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон, говоря о повестке встречи глав МИД стран-членов НАТО, которая состоится в Вашингтоне на этой неделе.
Обновлено в 05:23
Футбол
«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе
Мелкадзе в последнем сезоне принимал участие в четырёх матчах за "Спартак" и 13 игр он провёл за "Спартак-2".
Обновлено в 04:14
Футбол
Защитник «Боруссии» Хакими выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими пропустит оставшиеся матчи сезона в связи с травмой.
Обновлено в 06:52
Футбол
РПЛ: матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России прояснил ситуацию с переносом матча 26-го тура "Спартак" – "Рубин".
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
Восемь взрослых и 41 ребенок отравились в детском оздоровительном лагере "Клязьма" в городском округе Мытищи Московской области при проведении танцевального конкурса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:48
Политика
Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
В Иране назвали преимущества российских танков
Обновлено в 06:14
Общество
Росконтроль назвал худшую тушенку
Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Футбол
Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси
Папа Римский Франциск признал футбольный талант своего соотечественника Лионеля Месси, но заметил, что того не стоит приравнивать к богу.
Обновлено в 06:46
Общество
На Киркорова пожаловались в ЕСПЧ
Обновлено в 07:29
Экономика
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе был судим за разбой
Сдавшийся полиции виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы Муслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Торнадо снес батут с детьми в Китае
Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Политика
ДНР: с Зеленским не получится никакого диалога
В Донецкой Народной Республике не видят возможности для проведения диалога с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах.
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
ФК «Зенит» намерен взыскать с «Тосно» 3,3 млн рублей
Петербургский футбольный клуб «Зенит» подал иск о взыскании долга в размере 3,34 млн рублей с обанкротившегося клуба «Тосно».
Обновлено в 06:03
Происшествия
Суд приговорил к штрафу второго фигуранта по делу орловских иеговистов
Железнодорожный райсуд Орла признал местного жителя Сергея Скрынникова виновным в участии в деятельности местной ячейки «Свидетелей Иеговы», которая была признана экстремистской и ликвидирована в 2016 году, и приговорил его к штрафу 350 тыс. руб. (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Энергетика
Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу
Чистый импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России странами Европы (включая Турцию) составил по итогам 2018 года 4,43 миллиона тонн, аналогичные поставки из США - 2,7 миллиона тонн.
Обновлено в 05:20
Общество
Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц
Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Культура
Пропала самая дорогая картина Леонардо да Винчи
Обновлено вчера в 10:23