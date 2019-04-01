Финансы

ВТБ избавился от акций санкционного «Еврофинанса»Коммерсантъ 04:50

Банк мог бесплатно передать акции в государственную казну Банк ВТБ перестал распоряжаться акциями попавшего под санкции Еврофинанс Моснарбанка, которыми он владел напрямую. Пока непонятно, избавился ли он от акций этой кредитной организации, находящихся в опосредованном распоряжении.
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